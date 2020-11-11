В Калининграде у Дома Советов высадили платановую аллею стоимостью 5 млн рублей

Елена Дятлова подготовилась к труду на свежем воздухе лучше всех: она сменила брюки на джинсы, а офисные туфли на блестящие резиновые полусапожки. Фото: Александр КАТЕРУША

У Дома Советов в Калининграде высадили аллею платанов. Деревья расположились вдоль Московского проспекта, неподалеку от ступенек, ведущих к нему. В акции по озеленению, которую возглавил губернатор Антон Алиханов, участвовали чиновники из правительства области и городской администрации, ведущие бизнесмены и застройщики, депутаты и архитекторы. Под музыку они разобрали новенькие, еще с этикетками, лопаты и ведра, и, засучив рукава, принялись за дело.

Платаны сажали 9-метровые, с огромными пуками корней. Они были туго обтянуты сеткой и широченными монтажными ремнями с металлическими замками. Закапывали почему-то прямо с ними.

Платаны сажали 9-метровые, с огромными пуками корней. Они были туго обтянуты сеткой и широченными монтажными ремнями с металлическими замками. Фото: Александр КАТЕРУША

А так как деревья эти большие, то и ямы под них вырыли соответствующие. Кидаешь землю, а она все никак не заканчивается. Чиновникам в пухлых пуховиках пришлось, конечно, попотеть. Они еще старались пошире расставлять ноги, чтобы не запачкать ботинки. Наконец, справились.

Лучше всех, пожалуй, подготовилась глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Она предусмотрительно сменила брюки на джинсы, а офисные туфли на блестящие резиновые полусапожки. Да и лопатой сити-менеджер работала на славу. Вообще, Елена Ивановна была в хорошем настроении.

- Это не первые деревья, которые я высаживаю лично, - сказала она собравшимся. – Мы много высаживали по области, рада, что зарождается такая традиция делать это в Калининграде. Знаете, это как при первой встрече мужчины и женщины – один раз хорошо, а хотелось бы, чтобы было регулярно!

Коллеги оригинальное сравнение оценили и захихикали. Правда, хорошо сказано!

Антон Алиханов заверил, что платановая аллея при демонтаже Дома Советов не пострадает. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор говорил уже серьезно.

- Мы выступили с предложением к предпринимателям, которые занимаются строительным бизнесом, начать создание на этой территории парка. Хотели бы сделать здесь новую большую зеленую зону для города. Статус города-сада надо оправдывать, в каком-то смысле возвращать его Калининграду, - сказал глава региона.

Интересно, что новая аллея у Дома Советов обошлась в кругленькую сумму, но оплатили все добровольно предприниматели. Мол, и уговаривать их не пришлось.

- Ни одного рубля из бюджета не потрачено. Вложены деньги различных бизнесменов, не только строителей, - отметили в пресс-службе регионального правительства. – Сегодня посадили 21 платан. Общая стоимость деревьев вместе с доставкой и посадкой составила 5 миллионов рублей.

Как заверил губернатор, платановая аллея при демонтаже Дома Советов не пострадает.

- В эту сторону мы не собираемся развивать проект. Эту территорию будем превращать в парк, - заключил Антон Алиханов.

Теперь посаженные деревья будут поддерживать специалисты администрации Калининграда. Об этом сказала Елена Дятлова, объявив, что шефство над платанами горадминистрация уже взяла – есть, кому за ними ухаживать и поливать.

Коллективное фото на память. Фото: Александр КАТЕРУША

В этот же день в рамках акции по озеленению высадили сосны и грабы на улице Дачной. В ближайшие две недели на улицах Дачной, Суздальской и Гагарина посадят без малого 700 деревьев и кустарников.

В бюджете Калининграда предусмотрено 12 млн рублей по ведомственной целевой программе «Зеленый каркас». 8 миллионов из них потрачено на высадку зеленых насаждений – 257 деревьев и около 2 тысяч кустарников. В зиму высажены луковичные растения – взойдут они весной.