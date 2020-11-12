«Сделано в Калининграде»: газосиликатные блоки, стеклопакеты и полуприцепы

Продукция калининградских производителей нередко вызывает большой интерес и за пределами региона. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня, во второй четверг ноября, традиционно отмечается Всемирный День качества. Его главная цель - это по-прежнему привлечение внимания к проблеме качества продукции и услуг. Причем речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Калининградская область в силу объективных причин не может похвастать большим количеством крупных промышленных предприятий, однако на карте нашего региона тоже есть немало компаний, которые сумели совершить яркий прорыв и стать лидерами в своих отраслях. О некоторых из них мы решили рассказать подробнее.

AEROBLOCK: ОСНОВА КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

В современных уютных частных домах, возведенных из строительных материалов завода AeroBlock («АэроБлок»), сегодня проживают десятки тысяч жителей Калининградской области, хотя, возможно, далеко не все об этом знают. Предприятие работает в нашем регионе с 2014 года и выпускает более 50 наименований товаров для строительной отрасли. Это широкая линейка газосиликатных блоков, силикатных кирпичей и блоков, армированных газосиликатных перемычек, U-блоков, пенополистирола и сухих строительных смесей.

- Наш завод выпускает качественный и экологически чистый материал - полноценную систему для возведения внутренних и наружных стен малоэтажного и многоэтажного жилья, - подчеркивает коммерческий директор компании Артем Данишевский.

AeroBlock - завод по производству ячеистого бетона автоклавного твердения, обеспечивающий 80% всего строительного рынка региона. Предприятие работает на оборудовании всемирно известного немецкого бренда WEHRHAHN, используя в качестве сырья только натуральные проверенные материалы.

AeroBlock уже вышел на рынок Евросоюза и наладил широкую дистрибьюторскую сеть - сегодня компания является единственным в нашей области экспортером своей отрасли. Выдерживать европейские стандарты качества позволяет собственная производственная лаборатория, аттестованная «Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области».

В 2019 году компания успешно прошла аудиторскую проверку деловой репутации и получила статус национального бренда «Сделано в России». А выданный сертификат EcoMaterial Green подтверждает абсолютную экологичность выпускаемой продукции.

Постоянными партнерами завода AeroBlock выступают крупнейшие застройщики региона, но открыта и розничная торговля. Всех, кто ищет надежные высококачественные материалы для строительства собственного дома (или любого другого объекта), всегда с радостью ждут в отделе продаж завода AeroBlock.

«ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС»: ТОЛЬКО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производитель окон и дверей из ПВХ «Пластикат-Сервис» вышел на рынок в далеком и неспокойном 1998 году. Местом размещения фабрики был выбран Черняховск, где предприятие находится и по сей день.

Партнерами компании постепенно стали такие гранды индустрии, как немецкие КБЕ, «Winkhaus», «Urban» и «Schirmer», австрийская «LISEC» и корейская «Slidors». Используя опыт ведущих мировых производителей, «Пластикат-сервис» создал собственную линейку высокотехнологичных продуктов, которая постоянно пополняется интересными новинками.

На фабрике работает целый экспериментальный цех-лаборатория, где происходит внедрение новейших разработок. Так, на выставке «Фасад- 2016» компания презентовала уникальное дизайнерское окно, представляющее собой комбинацию двух современных материалов - алюминия снаружи и пластика внутри. Стоит также упомянуть систему теплых раздвижных дверей «Premidoor», окна с энергосберегающими стеклопакетами, позволяющими применять их как элемент технологии «Пассивный дом», и, конечно же, столь популярные сегодня панорамные окна. Для того чтобы выдерживать высокие стандарты качества, на производстве используются только роботизированные линии, которые максимально исключают влияние человеческого фактора.

Сегодня компания активно работает и с частными клиентами, и с застройщиками, и с представителями сферы питания и гостеприимства (окна и балконные двери «Пластикат-Сервис» установлены в зданиях первой очереди «Рыбной деревни»).

GRUNWALD: ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Машиностроительный завод Grunwald (Грюнвальд), занимающийся производством полуприцепов и надстроек на грузовые шасси, работает в Калининграде с 2007 года. Спустя 10 лет с момента основания калининградская компания начала серийную установку самосвальных надстроек на шасси европейского производства, запустив масштабное сотрудничество с ведущими производителями грузовых автомобилей Старого Света.

Сегодня основные рынки для Grunwald - Россия и страны СНГ. При этом компания постоянно стремится расширять географию и уже представлена в Европе, Азии и Африке. В Калининградской области остается около 1% выпущенной продукции.

- Нужно учесть, что у нас небольшой обособленный регион, поэтому уровень использования и продаж нашей техники соответствующий, - отмечают представители Grunwald.

Штат компании сейчас насчитывает 298 сотрудников. Еще около 50 человек работают на дочернем предприятии в Немане. Кроме того, есть два действующих представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

В Grunwald сформирован собственный конструкторский отдел, состоящий из главного конструктора и восьми инженеров-конструкторов с разным уровнем квалификации и с разными задачами. Это и новые разработки, и доработки, модификации уже функционирующих на рынке моделей с учетом пожеланий клиентов, требований и тенденций рынка потребления.