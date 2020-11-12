Звезда кино Максим Матвеев: Сниматься в политической рекламе не стану даже за 10 миллионов!

Максим Матвеев. Фото: Александр КАТЕРУША

ЗРИТЕЛЬ УШЕЛ В ИНТЕРНЕТ

С актером Максимом Матвеевым мы встретились в гримерке, перед его выступлением в областной филармонии. Садимся подальше друг от друга, соблюдая социальную дистанцию, куда же без этого! Я в маске, а Максим без нее, потому что только что спустился со сцены, где закончилась репетиция. В этот день давали спектакль, посвященный 75-летию штурма Кёнигсберга. В основу постановки вошли воспоминания участников тех боев весны 1945-го, а также стихи о войне, которые и читает Максим Матвеев.

По ходу разговора актер все время брызгает себе на руки спирт и протирает ладони.

- Мой оптимизм борется с происходящим вокруг и пытается взять верх, - признается он. - Не всегда получается. Как иначе реагировать на происходящее вокруг? То, что вокруг происходит, заставляет грустить. А, в общем, все хорошо.

Для тех, кто не в курсе: Макс – муж Елизаветы Боярской, дочери знаменитого артиста. Говорит, что и на актерской работе супруги пандемия коронавируса не отразилась.

- Актерской деятельностью, как оказалось, можно заниматься и онлайн. У меня был случай работы в таком проекте, когда продюсер вдруг сказал: «Давай придумывать историю, связанную с онлайн». Так мы сняли сериал «Безумие» - очень любопытный опыт. Искусство пробьется везде, несмотря на ограничения. Мне вообще повезло, потому что проекты, в которых я был занят, не попали на время изоляции. Сейчас мы заканчиваем 9-серийный фильм «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева для платформы КиноПоиск HD.

Что и говорить, в интернете публики теперь явно больше, чем в зрительных залах.

АКТУАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР

- Не припоминаю, чтобы у нас были фильмы в жанре политического триллера, - продолжает Максим. - В самом слове «триллер», кажется, есть какая-то доля фантазии. Хотя там, к сожалению, все без фантазии, все правдиво – читаешь и ужасаешься. Это история про то, как человек, будучи успешным бизнесменом, против своей воли включается в предвыборную гонку в одном из регионов.

Максим признается, что роль ему интересна, поскольку отражает современную действительность.

- Про это еще не говорили, не снимали. Я люблю высказываться на такие актуальные темы. Если говорить о персонаже, хочется, чтобы тот вызывал у зрителя ассоциации с самим собой. Сначала он находится в лагере обывателей, которые от политики достаточно далеко. И вдруг начинает пытаться спасти бизнес, разбираться в этой сложной и подчас некрасивой теме. И потом уже становится прямым кандидатом на высокий пост! Вот тут уже хочется, чтобы зритель сказал: «Ого, а вот за этого парня мы бы проголосовали!». Честная и актуальная история.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Сегодня актеров часто пытаются привлечь в политику, призывают за кого-то или за что-то поагитировать. Матвеев уверяет, что у него таких предложений не было - «и слава богу»!

- У области человеческой деятельности под названием искусство есть миссия показывать жизнь под каким-то другим углом. Делать так, чтобы у зрителя формировалось более объемное восприятие окружающей жизни. В этом есть хорошая объективность и честность, когда человек искусства не привязан к какой-либо точке зрения: религиозной, политической.

- А если завтра предложат и пообещают 5 миллионов рублей?

- Понимаю... Нет, это принципиальная позиция (улыбается).

- А если 10 миллионов?

- Нет, принципиальная (заливисто смеется). Не думаю, что я настолько ценный ресурс, чтобы мне платили такие деньги.

Максим признается, что материал, основанный на воспоминаниях о войне в Восточной Пруссии, ему особенно близок.

- Мой дед штурмовал Кёнигсберг, служил в летной части. Я и сам здесь родился, в городе Светлый. Еще мне интересен взгляд режиссера Александра Баркара на те события - современный, немного отстраненный, что очень важно, чтобы не уйти в ненужный пафос, в псевдопатриотизм. Актер подобен инструменту в руках музыканта. Он – ретранслятор мыслей автора и режиссера. Нужно грамотно донести мысль, и зритель доиграет за тебя, дочувствует, дорисует близкие ему образы. Поэтому ничего лишнего добавлять не надо.