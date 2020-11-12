Зачем авиация СССР бомбила корабль Балтфлота

После бунта Саблина большой противолодочный корабль перегнали на Тихоокеанский фот, а затем продали в Индию на металлолом. Фото: Википедия

Ровно 45 лет назад взбунтовался большой противолодочный корабль Балтийского флота «Сторожевой», который базировался в Балтийске. Впрочем, полноценным восстанием назвать события 8-9 ноября 1975 года нельзя. Замполит, капитан 3 ранга Валерий Саблин, который считал верхушку КПСС и советского правительства изменниками дела революции, всего лишь хотел «заявить претензию», встав на якорь у моста имени лейтенанта Шмидта (теперь Благовещенский) в Ленинграде. Или, как вариант – уйти в нейтральные воды, объявить корабль неподконтрольной СССР территорией и направить соответствующее письмо в ООН.

В тот момент «Сторожевой» находился в Риге, где принимал участие в военно-морском параде. Захватив управление кораблем, Саблин вывел БПК в открытое море, но вскоре был перехвачен пограничными катерами и авиацией. После атаки с воздуха группа матросов освободила изолированного в одном из помещений командира, который выстрелом в ногу ранил Саблина. Бунт был подавлен.

Саблин был осужден и впоследствии расстрелян. Виновным в измене Родине и воинских преступлениях был признан еще один член экипажа – матрос Александр Шеин. Он получил 8 лет лишения свободы, отбыв срок от звонка до звонка. Во времена СССР события на «Сторожевом» были строго засекречены. После инцидента в Риге экипаж был расформирован, а корабль перегнали на Тихоокеанский флот. В октябре 2002-го на «Сторожевом» был спущен флаг, корабль выведен из состава ВМФ и продан в Индию на металлолом.