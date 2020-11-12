Банк «Открытие»: коронавирус изменил финансовые привычки россиян

За время пандемии COVID-19 россияне стали больше заботиться о своем здоровье, чаще заказывать товары онлайн, расплачиваться картой и смартфоном, выбирать в магазинах более дешевые продукты. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Коронавирус внес коррективы в финансовые привычки наших сограждан. За время пандемии 43% респондентов стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн (тут предсказуемо с большим отрывом лидирует Москва и Московская область - 57%, а реже других к дистанционной доставке обращаются жители Дальнего Востока - 34%, Северного Кавказа и Сибири – по 38%).

61% россиян за время пандемии начали чаще расплачиваться безналичными способами (больше всего, 73% - в Московском регионе, меньше всего, 52% - в Южном федеральном округе). Почти четверть россиян (24%) теперь боятся наличных денег. Самые пугливые в этом отношении москвичи - 36%, самые смелые – сибиряки - 16% и жители Северо-Западного федерального округа - 17%.

Пандемия учит россиян экономить, хотя, кажется, этим навыком представители старшего поколения прекрасно владели и раньше. 67% респондентов ищут менее дорогие продукты в магазинах. 66% стали более внимательно вести учет доходов и расходов. Более трех четвертей россиян - 78% - реже посещают кафе и рестораны.

26% россиян во время пандемии взяли кредит или стали чаще пользоваться кредитной картой. Почти треть респондентов - 30% - заявили об увеличении долгов. Наивысшая доля таких должников на Урале - 39% и Дальнем Востоке - 38%, меньше всего их в Москве и Московской области, а также на Северо-Западе - по 25%.

61% россиян сказали, что во время пандемии пересмотрели свои взгляды, и здоровье для них важнее денег. Наиболее популярна такая точка зрения на Урале - 70%, наименее популярна на Северном Кавказе - 51%. Тем не менее о необходимости иметь финансовую подушку безопасности в период пандемии заявили 79% россиян, а 34% опрошенных уже начали копить.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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