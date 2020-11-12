Банк «Открытие»: 50% опрошенных россиян заявили, что пандемия COVID-19 не уменьшила их личные доходы

Продолжающаяся почти год пандемия COVID-19 в целом нанесла ощутимый урон доходам домохозяйств и изменила структуру их расходов. Половина респондентов заявили о снижении личных доходов из-за коронавируса, но лишь 20% из них считают эти потери значительными. Снижение доходов более всего затронуло жителей Северного Кавказа – 57%, менее всего – жителей Москвы и Московской области – 46%. Таковы результаты опроса, проведенного ПАО Банк «ФК Открытие»*.

Однако у 38% россиян доходы не изменились: наибольшая доля оставшихся «при своих» в Южном федеральном округе - 42% и в Центральной федеральном округе - 40%, наименьшая на Северном Кавказе - 31% и на Урале - 33%.

12% опрошенных заявили, что их доходы в течение пандемии даже увеличились (наибольшая доля таких счастливчиков - 18% - в Дальневосточном федеральном округе, наименьшая - 7% - в Южном).

Изменение доходов россиян в период пандемии сопровождается ростом расходов. Об этом заявили 48% респондентов. По этому показателю лидируют - Дальний Восток (57%) и Северный Кавказ (54%).

28% опрошенных заявили, что их расходы в этом году не изменились. Меньше всего таких в Москве и Московской области - 16%, больше всего - в Сибири - 37%. О снижении расходов во время пандемии заявили 23% россиян (в том числе 30% жителей Москвы и Московской области, а также 29% Северо-Западного федерального округа и только 15% жителей Северного Кавказа).

Пандемия существенно повлияла на структуру расходов населения. 53% россиян стали тратить больше на продукты питания, 48% - на медицинские услуги и лекарства, ровно у трети опрошенных выросли расходы на детей. При этом 57% россиян (и 61% жителей столичного региона) стали меньше тратить на путешествия, 53% - на развлечения, 28% - на одежду.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.