Город, где не любят поляков, или Путешествие калининградца в Смоленск

Вид на Успенский собор - главную достопримечательность Смоленска. Фото: Иван МАРКОВ

Закрытие границ по калининградцам ударило куда сильнее, чем по другим жителям России. И особенно остро это ощущается во время отпуска. Еще несколько недель назад я вспомнил, что у меня остается одна неделя, которую я не успел отгулять. Так как Калининградская область уже была объезжена и исхожена вдоль и поперек, и белых пятен тут для меня практически не оставалось, я открыл карту России. Для недорогих туристических поездок оставалось только это направление.

«У ВАС ПОЛЬСКИХ КОРНЕЙ НЕТ?»

Ближайший к нам крупный российский город, как известно, Смоленск. Через него я десятки раз ездил поездом в Москву, и успевал разглядеть из окна вагона лишь большую церковь на холме. Итак, решено – пора знакомиться со Смоленском поближе.

Подъезжая к Смоленску-Центральному, я подслушал в тамбуре разговор одного из пассажиров с проводницей.

- Как повезло вам, в Смоленске сегодня солнечно! – говорила проводница. – Как ни проезжаем мимо, тут всегда дожди.

- А у вас польских корней нет? – неожиданно переспросил пассажир и, заметив недоумение на лице сотрудницы РЖД, добавил. – У нас тут поляков не любят. Может, поэтому наш город вас дождями и встречает.

Крепостная стена в Смоленске. Фото: Иван МАРКОВ

И действительно, Смоленск от иноземных захватчиков страдал как никакой другой русский город, и почти все здешние памятники посвящены военной истории: 20-месячной осаде польского короля Сигизмунда III, сожжению города Наполеоном в августе 1812 года, и нацистскому нашествию лета 1941-го. В 2015 году на площади Победы власти даже поставили тройной памятник смолянам, участвовавшим в этих военных конфликтах. Вокруг стелы скульптор поставил воинов с букетами цветов: русского витязя времен Смутного времени, солдата в кивере и красноармейца с автоматом ППШ на груди.

ХРАМ, КОТОРЫЙ НЕ РЕШИЛИСЬ ЛОМАТЬ ЗАХВАТЧИКИ

Город делит на две части Днепр, и все самое интересное находится за рекой от двух вокзалов. Доехать до центра можно, например, на трамвае (билет стоит всего 18 рублей). Вообще на трамвае хотел остановиться отдельно, так как для калининградцев, оставшихся с одним-единственным трамвайным маршрутом, это больная тема. Поначалу кажется, что в Смоленске с этим видом транспорта все хорошо. Однако в девяностых и нулевых в городе закрылось девять маршрутов, и осталось всего четыре. Подвижной состав также давно не обновлялся, но городские власти несколько лет назад получили щедрую подачку из Москвы: в 2016 году были приобретены 10 бэушных трамвайных вагонов, а через два года еще столько же, и тоже с прокатом. Впрочем, лучше так, чем закрывать линии, как в Калининграде.

Музей Великой Отечественной войны. Фото: Иван МАРКОВ

Вернемся к достопримечательностям. Крепостная стена, несмотря на то, что сохранилась не полностью по вине все того же Наполеона, все равно производит сильное впечатление. Правда, мне не повезло - забраться наверх не удалось. Совсем недавно все входы наверх были либо закрыты на замок, либо зарешечены, либо замурованы кирпичом. Местные рассказывают, что стена была любимым местом отдыха смоленских панков (возможно, причина закрытия именно в них). Сейчас идет постепенное восстановление разрушающихся укреплений, правда, выглядит оно примерно так же, как в нашем ушаковском замке Бранденбург.

Самое мощное зрелище города – это, конечно, убранство Успенского собора (того самого, который видно из окна поезда). Возведен он был d 1740-годах в честь героической обороны города от поляков в XVII веке. Расписан в стиле барокко, а иконостас украшен артелью украинских резчиков.

Конечно, он был несколько раз разграблен захватчиками, однако разрушить его полностью не решились ни Наполеон, ни большевики, ни нацистский генерал Гудериан.

Памятник защитникам Смоленска. Фото: Иван МАРКОВ

КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО МОДЕРНА

Тому, кто задержится в Смоленске на два-три дня, будет, чем заняться. Я успел попасть в музей Великой Отечественной войны, где в тот день даже проходила выставка в честь штурма Кёнигсберга; в художественную галерею, где, кроме всего прочего, собрана отличная коллекция искусства XX века; и главное – целый день провел в усадьбе княгини Марии Тенишевой в Талашкино. Вероятно, многие едут в Смоленск именно для того, чтобы посетить это самое Талашкино, так как там в начале прошлого века проходили великосветские тусовки, на которых бывали живописцы Михаил Врубель, Николай Рерих, Александр и Альберт Бенуа, Михаил Нестеров, Константин Коровин, Илья Репин, композиторы Василий Андреев и Игорь Стравинский, скульптор Павел Трубецкой и многие другие. Княгиня спускала свои деньги на развитие искусств (в первую очередь, на возрождение крестьянских художественных ремесел), сама разработала более 200 тонов непрозрачной эмали, продюсировала Сергея Дягилева и заразила Париж модой на русские мотивы. В итоге, после себя Тенишева оставила богатое наследство, за что до сих пор почитается горожанами.

Терем княгини Тенишевой в Талашкино - шедевр русского модерна. Фото: Иван МАРКОВ

Несмотря на все войны, прокатившиеся через Смоленск, в городе масса памятников архитектуры, и только на их осмотр может уйти несколько дней. Правда, калининградцам может показаться, что там не так разнообразен общепит (на мой взгляд, там преобладают кофейни и кондитерские, и не очень много мест, где можно просто поесть), однако на востоке Калининградской области с общепитом еще хуже, так что наш турист это переживет.