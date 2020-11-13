«Мы часто заставляем их все переделывать»: когда закончится «великий перекоп» Центрального района Калининграда

По улице Красной у калининградских чиновников была масса претензий к подрядчикам. Фото: Иван МАРКОВ

Центральный район Калининграда в этом году стал центром раскопок. Траншеи в течение года то появлялись, то исчезали на проспекте Мира, на улицах Карла Маркса, Пугачева, Офицерской, Красной и Чайковского, во дворах и благоустроенных палисадниках, вызывая раздражение жителей. Корреспонденты «Комсомолки» еще в начале недели передали жалобы калининградцев исполняющей обязанности главы администрации Калининграда Елене Дятловой. Сити-менеджер, в свою очередь, рассказала, что копают у нас не ради развлечения, а чтобы заменить старые немецкие сети мощностью в 0,23 кВ на 0,4 кВ. Также она пообещала, что «ни один ордер на раскопки не будет закрыт без полного восстановления тротуаров», однако конкретной даты окончания «великого перекопа» назвать затруднилась.

КОПАЮТ НЕ ТОЛЬКО В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В пресс-службе «Янтарьэнерго» уверяют, что необходимость раскопок вызвана тем, что к довоенным сетям мощностью 0,23 кВ невозможно подключить резервные источники питания. Что касается сроков, то подрядчики на 13 ноября уже успели уложить почти 78 километров кабеля и установить 145 соединительных пунктов и должны закончить все работы до конца этого года.

- Эти работы призваны повысить надежность электроснабжения жилых домов на 106 улицах Калининграда, - поясняют необходимость увеличения мощности сетей в компании, - снизить удельную аварийность в распределительных сетях в 6 раз, в случае технологических нарушений сократить в 2 раза – с 4 до 2 часов – среднее время восстановления электроснабжения.

Энергетики также объяснили, почему сроки работ так сильно затянули.

- Работы выполняются в условиях плотной городской застройки, - оправдывается пресс-служба. - Зачастую под землей энергетики сталкиваются с довоенными немецкими коммуникациями и железобетонными конструкциями, которые не отмечены на топографическом плане города.

Несмотря на то, что жалобы в редакцию «Комсомолки» поступают в основном из Центрального района, работы по замене кабеля сейчас ведутся и в других районах города. По всей вероятности, в Московском районе даже не заметили раскопанных улиц и тротуаров, так как городские власти все никак не доберутся до бывшего Балтрайона с благоустройством. Если взять весь город, то на сегодняшний день в Калининграде раскопано 26 улиц, а на 32 работы уже полностью закончены.

«МЫ ЗАКРЫВАЕМ НЕ ВСЕ ОРДЕРА НА РАСКОПКИ»

Начальник отдела выдачи разрешительной документации МКУ «Калининградская служба заказчика» Татьяна Науменя сообщила корреспонденту «Комсомолки», что работы по благоустройству, производимые двумя нанятыми «Янтарьэнерго» подрядчиками (ООО «Энергопроект» и ООО «Элмонт») действительно проходят с нареканиями.

- Программа по замене кабеля ведется у нас уже третий год, - говорит Науменя. - В Ленинградском районе сейчас почти все работы закончены, и в этом году раскопки проходят в основном в Центральном районе. Жалобы были, конечно, но подрядчики работают в полном темпе, потому что федеральную программу им нужно железно выполнить до конца декабря.

По словам чиновницы, подрядчикам не всегда удается с первой попытки закрыть ордера на раскопки, выданные мэрией.

- Ордера мы выдаем на основании наличия всей проектной документации, а раскопки в части улично-дорожной сети принимает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», - объясняет Науменя. - Они дают положительное или отрицательное заключение. В соответствии с последним подрядчикам приходится устранять замечания. А если дорожники передают нам положительное заключение, когда благоустройство восстановлено комплексно по всей трассе, мы погашаем ордер на раскопки.

Чиновница добавила, что у мэрии были претензии к обоим подрядчикам – и к «Энергопроекту», и «Элмонту».

- Могу вспомнить, что мы были недовольны работами по улицам Красной, Карла Маркса, по переулку Энгельса, по Тельмана и по другим улицам, - сказала Татьяна Науменя.

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