Железная дорога пройдет через дома и парк? Под Калининградом разгорелся скандал

В 2016 году жители Холмогоровки собирали подписи против вырубки леса, сейчас собирают против железной дороги, которая должна пройти прямо по домам. Фото: Иван МАРКОВ

Жители поселка Холмогоровка под Калининградом уже не первый день атакуют инстаграм губернатора Антона Алиханова с просьбой пояснить, пойдет ли по их домам железная дорога. Дело в том, что 5 ноября на сайте администрации Зеленоградского района появилось объявление о публичных слушаниях, посвященных изменениям генплана муниципалитета. В соответствии с этими изменениями железнодорожная ветка, которую ранее планировалось протянуть вдоль автомобильной трассы, "спрямляла дугу" и прокладывалась по застроенным участкам. Народ в Холмогоровке (именно по жилым домам этого поселка должна была пойти железная дорога) развернул кипучую активность. Получила письмо, полное негодования, и редакция «Комсомолки».

- Согласно проекту планируется строительство грузовой железной дороги через жилую зону всего поселка Холмогоровка (более 3,5 км) и парковую зону «Парка усадьбы Фухсберг», - говорилось в письме.

Также автор сообщения заявил, что в жилой зоне, попадающей в зону строительства «железки», находится около 400 земельных участков под индивидуальное строительство, на которых либо уже находятся жилые дома и проживают люди, либо собственники которых готовы начать строительство сразу после утверждения генерального плана.

Карта транспортной инфраструктуры поселка Холмогоровка согласно проекту генерального плана 2020 года. Нижняя линия железной дороги, как видите, идет прямо через участки.

- Для строительства железной дороги необходимо будет осуществить выкуп не менее 400 земельных участков с жилыми домами на сумму не менее 400 миллионов рублей, - продолжает автор письма. – А в более раннем генплане, за 2009 год, строительство железной дороги предусматривалось в обход поселка Холмогоровка, через земли сельхозназначения.

Заканчивается послание тем, что собственники уже направили ряд коллективных писем губернатору, в Агентство по архитектуре, градостроительству и перспективному развитию, прокурору Калининградской области, уполномоченному по правам человека в Калининградской области, в администрацию Зеленоградского городского округа и в РЖД.

Бомбардировка сообщениями в инстаграме губернатора, как уже говорилось выше, продолжается и сегодня. К слову, глава региона на них реагирует. Вот конкретный пример.

- Антон Андреевич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию со строительством железной дороги в поселке Холмогоровка. Судя по схеме, полпоселка под снос, не говоря уже о лесном массиве и прочее. Люди в шоковом состоянии, - пишет одна из собственниц.

- Все исправят, никаких сносов не будет, - успокаивает Алиханов. - Трассировка уже изменена в новых планах.

- Когда и где можно ознакомится с новым планом, сейчас идут публичные слушания по внесению изменений в генплан Зеленоградского района, и на сайте администрации залит план, где железная дорога проходит по поселку, - следует вопрос.

- Проект генплана Зеленоградского городского округа будет дорабатываться после публичных слушаний, - ответила на эту реплику пресс-служба правительства. - Еще его будут смотреть федеральные и региональные власти. Результат после всех процедур загрузят в ФГИС ТП. Ориентировочно в марте следующего года.

Подробнее о ситуации с железной дорогой «Комсомолка» расскажет после публичных слушаний, которые должны пройти 17 ноября.