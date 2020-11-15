«Семеро обратились к врачу»: в Калининграде родители пожаловались на массовое отравление детей в школе

Проверка по факту отравления школьников началась в субботу 14 ноября Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В пятницу, 13 ноября, в сообществе «Дружный Чкаловск (Калининград)» появилось сообщение от Виктории Фан, в котором говорилось о предполагаемом массовом отравлении детей в школе № 11. К своему посту Виктория приложила скриншот обращения к родителям от директора школы Елены Мальцевой. Мальцева уверяла, что ни у одного из детей, обратившихся за медицинской помощью, диагноз «пищевое отравление» не подтвердился.

- 16 ноября в школу выезжают сотрудники Роспотребнадзора для проверки пищеблока, - написала директор школы. - Сегодня вечером будет произведена санитарная обработка помещений школы силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

Родителей, судя по всему, комментарий Елены Мальцевой не удовлетворил, и они решили его обнародовать. Та же Виктория Фан написала, что у нее масса вопросов по поводу сообщения директора. В частности, ее удивило заявление о санобработке до прибытия специалистов (представитель родителей предположил, что эта обработка проводится, чтобы скрыть нарушения от Роспотребнадзора).

В тот же вечер источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией в школе № 11, сообщил, что всего за медпомощью из школы №11 обратились пять детей: 1 первоклассник, 2 второклассника, 1 четвероклассник и 1 одиннадцатиклассник. У двоих детей врачи диагностировали функциональное нарушение желудка, у одного – ротавирусную инфекцию, у одного – аппендицит, и у одиннадцатиклассника – язву желудка (сделана операция). К слову, большая часть детей почувствовала себя неважно лишь ночью (с 2 до 5 часов).

В воскресенье, 15 ноября, пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области заявила о начале проверки следственными органами школы № 11 после получения информации об отравлении от родителей.

- В настоящее время имеются сведения об обращении за медицинской помощью семи школьников, - сообщает пресс-служба, - у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого - ОРВИ.

Сообщается также, что ранее следователями «с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора был произведен осмотр школьной столовой», в ходе которого изъяли необходимые образцы, которые направили на исследование.

- В ходе процессуальный проверки следствие намерено тщательно проверить все сведения, изложенные в публикациях, и дать им надлежащую правовую оценку, - добавили в пресс-службе.