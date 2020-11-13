Истории первых переселенцев: Как Светличная брала первые уроки пения, а Газманов тренькал на гитаре по подворотням

Регина Диденко с Олегом Газмановым, 2011 год.

РАЗБИТАЯ ЩЕКА БИСМАРКА

Регина Семеновна Диденко родилась в Николаеве 1 февраля 1930 года в семье музыкантов Эсфирь Зиновьевны и Семена Николаевича Краснянских. Мама ее была профессиональной пианисткой, а папа – скрипачом. В Калининграде Регина Семеновна оказалась в феврале 1949 года. Приехала она без родителей (отец погиб на фронте, а мать перебралась в Калининград лишь после рождения внуков), но с первым мужем, студентом Николаевского кораблестроительного института Иммануилом Бродским.

Родители Регины, Эсфирь и Семен Краснянские, 1928 год.

- У меня в Калининград поехала подруга Светлана, и она прислала мне письмо, в котором рассказала, как там хорошо и замечательно, - рассказывает Регина Семеновна. - Еще она писала, что в городе открывался пединститут (КГПИ начал работу в июле 1948 года – Ред.). Вот в этот институт я и перевелась из Николаева, мне тогда 19 лет было.

Первые впечатления от города у переселенки были жуткими. Калининград был вовсе не похож на место, где все замечательно.

- Я ехала от Южного вокзала на машине, и глаза у меня расширялись то ли от удивления, то ли от ужаса, - вспоминает Регина Диденко. – Разгром, развалины! Хорошо помню, что когда мы проехали Дом культуры моряков, я увидела зеленый памятник с разбитой щекой. По дороге кто-то из местных комментировал все вокруг и сказал, что это Отто фон Бисмарк. А дальше было еще интереснее – у забора стоял огромный памятник Вильгельму с шашкой. Это у них был какой-то знаменитый король. Ну а потом снова развалины, развалины, развалины… и привезли нас на пункт регистрации.

1950 год, первомайская демонстрация. Впереди с аккордеоном - Регина Краснянская (Диденко).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НЕМЕЦ

Изначально девушке выдали отдельную квартиру, но она воспротивилась.

- Я тогда возмутилась и сказала, что мне будет скучно, и объяснила, что люблю на кухню выйти и с соседкой поговорить. Так и сказала: «Дайте нам с мужем не квартиру, а комнату». У всех, конечно, глаза на лоб полезли, но комнату нам дали. Это был пик глупости. Комната наша располагалась в так называемом зеленом доме на Ленинском проспекте, где на первом этаже над подъездами были маленькие скульптурки. Кстати, дом этот и сейчас стоит, но его уже давно перекрасили в другой цвет.

Немцев из Калининградской области к 1949 году, то есть к приезду нашей героини, уже депортировали, однако Регина Семеновна все-таки запомнила, что как минимум один коренной житель в бывшем Кёнигсберге все-таки оставался.

- Он был с такими длинными волосами и говорил только по-немецки, а мы все на него смотрели, как на удивительное событие. Я точно не знаю, каким образом его оставили, и чем он вообще занимался, но этот немец был уже пожилой. Знаю, что ни в каких войсках во время войны он не служил. Встречала я его обычно где-нибудь в центре города: то по улицам бродил, то по парку. Помню, что многие пальцами показывали и говорили, что это немец, который остался. Такой вот он был диковинкой.

Регина Диденко в 1955 году.

«ВО МНЕ УВИДЕЛИ БОЖЬЮ ИСКРУ»

Училась Регина Диденко в корпусе на улице Чернышевского (дом № 56а). Это здание с сентября 1948 года было разделено пополам: в одной части располагался пединститут, а во второй - школа № 4 (позднее она переехала на улицу Карла Маркса).

- В эту школу меня пригласила директор Завалеева Нина Васильевна в 1950 году. Она откуда-то узнала, что я играю на фортепиано. Хотя образования музыкального у меня не было, в этой школе я стала дирижером-хормейстером.

Однажды в 1956 году на одном из концертов, которым дирижировала Регина Семеновна, присутствовала комиссия, в составе которой сидел первый директор Калининградского музыкального училища Алексей Петрович Голубев.

- Он уже такой старенький был, потому что получал образование еще при царе, но все еще очень деловой, - продолжает Регина Диденко. – У меня не было правильной техники, положенной дирижеру, но какую-то искру божью он во мне увидел. Как только все закончилось, Алексей Петрович подозвал меня и сказал: «У нас открылось училище, и я вам предлагаю туда поступить. У вас есть данные».

Регина Диденко в 1955 году, Советск.

СВИДАНИЕ У ПАМЯТНИКА ШИЛЛЕРУ

Между переездом в Калининград и началом учебы в музыкальном училище у Регины Диденко было еще несколько важных жизненных эпизодов. После окончания в 1952 году института молодая учительница развелась с первым мужем, и ее распределили на работу в Советск.

- В Советске я поселилась на улице Моряков и работала учителем русского языка и литературы, а позже еще и учителем пения в школе № 4. Одной из моих учениц, к слову, была будущая актриса Света Светличная, симпатичная девочка с огромными глазищами. А папа ее, насколько я помню, военкоматом руководил. Мы и сегодня со Светой общаемся, я даже ездила на ее 50-летний юбилей в Москву.

В Советске же Регина познакомилась со своим вторым мужем. Случилось это в 1955 году во время недельных гастролей калининградского драмтеатра. Один из артистов был институтским знакомым нашей героини (преподавал в танцы пединституте), он и познакомил ее с выпускником Ленинградского государственного театрального института Игорем Диденко. Тот был учеником актрисы Елизаветы Тиме (в Ленинграде поговаривали о ее любовных связях с Керенским), получившим после окончания института распределение в Калининград. Вскоре Диденко стал известным в городе артистом.

- Игорь в свободное время от выступлений любил рыбачить. Меня с ним и познакомили, как раз когда он возвращался с рыбалки: в сапогах и во всех этих рыбацких делах. Вскоре он захотел встретиться еще раз и назначил мне свидание в Калининграде у памятника Шиллеру. А вообще, когда я снова уехала в Советск, мы год переписывались, то есть наша любовь прошла испытание.

Вернувшись из Советска, Регина поселилась у подруги на улице Радищева, а ее новая работа, школа № 14, находилась буквально через дорогу. После уроков Игорь Диденко встречал свою будущую супругу при полном параде, чем вынуждал школьников буквально прилипать к окнам и следить за красивой парой.

Свидание у памятника Шиллеру.

МАЛЬЧИК С ИДЕАЛЬНЫМ СЛУХОМ

Вскоре Игорь и Регина поженились, и у них родилась первая дочь Ирина. Жили молодожены первое время с родителями мужа. Свекровь часто болела, из-за чего иногда приходилось вызывать врача на дом.

- Участковым врачом моей свекрови была мама Олега Газманова, Зинаида Абрамовна, - продолжает Регина Диденко. - Она как узнала, что сын ее пациентки женился, поинтересовалась, кто я по профессии. Свекровь рассказала, что я веду уроки пения. «Правда? – воскликнула Зинаида Абрамовна. – Может, она послушает моего мальчика? Ему 6 лет». Маленькому Олегу тогда купили трехколесный велосипед, и поднять его на второй этаж без этого велосипеда было невозможно – он буквально приклеился к нему как магнитом. Мы тащили парня вместе с велосипедом. Так как у нас были смежные комнаты, мы открыли двери и дали ему погонять на велике из одной комнаты в другую, туда-сюда. Минут 5 или 10 он погонял, и потом я попросила его спеть песенку, но Олег надул губу и сказал: «Не буду!» Тогда я стала нажимать клавиши фортепиано и брать ноты, а мальчика попросила повторять за мной. У него оказался абсолютный музыкальный слух! И я попросила маму Олега срочно отдать его в музыкальную школу на скрипку. И его действительно отвели в музыкальную школу на улице Минина и Пожарского.

Актер калининградского Драмтеатра Игорь Диденко в роли Александра Ульянова (спектакль "Семья").

Скрипку, по словам Регины Диденко, Газманов вскоре забросил, так как в моду вошли гитары.

- На гитаре он тренькал по подворотням, а скрипку просто возненавидел. Тогда с моей же подачи он поступил на эстрадное отделение нашего музыкального училища. Несмотря на то, что голоса у Олега не было, его взяли в порядке исключения, а потом мама его повезла в Москву. Там он, в общем-то и остался.

Наша героиня не только помогала своим ученикам, но и собственных шансов не упускала. Узнав, что известный советский композитор Дмитрий Кабалевский набирает группу учеников, она добилась встречи с ним и поступила на его курсы. На них Диденко ездила в Москву в течение 8 лет. Параллельно с этим Регина Семеновна работала учителем пения в школе № 7 на улице Горького, далее 10 лет отработала в музыкальном училище имени Рахманинова. А до недавнего времени она занималась детским музыкальным театром «Сюрприз» в Доме офицеров (этим театром Диденко руководила 23 года).

На юбилее Светланы Светличной.

- В Калининграде, у меня очень много заслуженных учеников, - заключает Регина Диденко. - Но главное - у меня очень хорошие дети и внуки. Дети, конечно, уже взрослые: старшей дочери Ирине 63, а близняшкам Лене и Славе – по 53. А сама я в этом году 90-летний юбилей отметила.