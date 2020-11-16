Дело врачей в Калининграде: Обвиняемой Сушкевич по-прежнему нельзя гулять и выносить мусор

Вначале Элине Сушкевич запретили пользоваться телефоном и интернетом, затем лишили прогулок. Фото: Александр Подгорчук

«Комсомолка» продолжает следить за ходом судебного расследования «дела врачей» в Калининградском областном суде. Слушания проходят с участием присяжных. Врачей – Елену Белую и Элину Сушкевич - обвиняют в убийстве новорожденного. Напомним, по версии следствия, Элина Сушкевич ввела недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния и якобы она сделала это по указанию Елены Белой.

В минувший четверг адвокат Андрей Золотухин снова заявил ходатайство, но на этот раз о возможности в рамках процесса задать вопросы специалисту – доктору медицинских наук, профессору, врачу-неонатологу Марине Дегтяревой, которая, по мнению защитника, может рассказать о состоянии новорожденного. (Причины смерти ребенка исследуются в суде, базируясь лишь на двух экспертизах в материалах уголовного дела. Защита не согласна с таким порядком рассмотрения дела, пытается уже не первый раз ввести в процесс независимых экспертов).

Суд оставил заявление без удовлетворения, пояснив отказ тем, что, по закону, специалист не может быть допрошен.

Кроме этого, защита попросила суд разрешить Элине Сушкевич часовые прогулки три раза в неделю. Напомним, неделю назад суд вынес решение лишить Сушкевич прогулок вообще, поскольку вечером 25 октября 2020 года она вернулась с разрешенной трехчасовой прогулки на час позже (не в восемь, а девять вечера).

Судья и на это заявление дал отрицательный ответ, заявив, что с этим вопросом Сушкевич следует обращаться с заявлением в службу исполнения наказания.

- У нас сейчас правовая неопределенность, - сказал журналистам после заседания адвокат Андрей Золотухин, он сравнил домашний арест Сушкевич с нахождением человека на подводной лодке. - В решении прописано, что она может выходить из дома только с разрешения суда или уголовно-исполнительной инспекции. Она живет одна, телефоном и интернетом пользоваться ей запретили. Единственное, что есть - это телефон для связи с инспекторами службы исполнения наказания. А они говорят, что у них нет полномочий разрешать ей выход из дома. А как ей связаться с судом, чтобы выйти за продуктами или вынести мусор?

На последнем заседании, обращаясь к присяжным, судья Сергей Капранов сказал, что «судебное расследование близится к завершению». Но пока остаются недопрошенными судмедэксперт Алиса Чемезова и врач-неонатолог роддома № 4 Анастасия Башмаченкова (обе болеют).

В слова судьи о близости финала поверить сложно. Тем более что на днях в суд поступили результаты технико-компьютерной экспертизы, которая по ходатайству гособвинения проводилась в одном из подразделений Следственного комитета в Москве. Стороны приступили к изучению выводов экспертов о содержании переписки Элины Сушкевич с заведующей реанимационного отделения Регионального перинатального центра Екатерины Бабаян в мессенджере «Вайбер». У обвинения есть основания полагать, что в этой переписке, датируемой 6 ноября 2018 года, могут содержаться важные сведения о причине смерти ребенка.

Следующее заседание назначено на 19 ноября.