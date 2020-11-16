13 ударов ножом: Калининградец зверски зарезал сожительницу на рабочем месте

От полученных ранений молодая женщина скончалась на месте происшествия Фото: Александр Подгорчук

Зверское убийство произошло в субботу днем в поселке Новоколхозное в Неманском районе. В одном из магазинов зарезали 21-летнюю женщину.

В пресс-службе регионального следственного управления СК рассказали, что в пятницу женщина поругалась со своим сожителем и уехала от него к своей матери. На следующий день 35-летний мужчина приехал в магазин, в котором она работала.

Пара выясняла отношения в подсобном помещении торговой точки. В какой-то момент в руках ранее судимого сельчанина оказался нож, который н нанес сожительнице не менее 13 ударов в грудь и спину. От полученных ранений молодая женщина скончалась на месте происшествия. Сообщается, что у погибшей остался малолетний ребенок.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, убийцу обезвредил и удерживал до приезда полицейских один из покупателей. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы полиции задержали подозреваемого и передали его в Следственный комитет.

«В настоящее время мужчина задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении он признал, однако, пояснил следствию, что сам момент совершения убийства не помнит», - сообщили в пресс-службе СК.

На него завели уголовное дело по статье «Убийство», оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники уголовного розыска. Уже назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие также намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.