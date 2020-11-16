Банк «Открытие» перезапустил свой флагманский офис в Пскове

ПАО Банк «ФК Открытие» переформатировал свой флагманский офис на улице Некрасова, 38/25, сделав его удобнее как для частных, так и для корпоративных клиентов и оборудовав новыми современными банкоматами с функцией приема наличных денежных средств.

Обновленный офис ПАО банк «ФК Открытие» располагается в центральной части города, в непосредственной близости от Кутузовского сада и здания Администрации Псковской области. Площадь офиса после реконструкции составляет 550 кв. м, он оснащен подъемником для маломобильных граждан, тактильной разметкой для слабовидящих клиентов, а также разметкой для соблюдения социальной дистанции.

«Консультант нашего банка с помощью электронной панели и системы управления очередью поможет клиенту оперативно получить доступ к нужному сервису или специалисту, – говорит бизнес-лидер банка «Открытие» в Псковской области Вячеслав Балыбердин. – Помимо этого в офисе установлено пять современных банкоматов с функций приема наличных денег и возможностью быстрой оплаты коммунальных платежей. Три из них расположены в специальной зоне 7*24, с круглосуточным доступом для клиентов».

В офисе выделены два отдельных зала: один для обслуживания частных лиц, другой – для юридических лиц. Рабочие места сотрудников фронт-линии разделены оригинальными перегородками с живыми цветами, для оформления документов по крупным сделкам (ипотека, малый и средний бизнес) имеются специальные переговорные, обустроен детский уголок с современными игровыми панелями. Отдельная часть офиса выделена для премиальных клиентов, при этом для работы с наличными деньгами и ценностями клиентов предусмотрены индивидуальные кабины и сейфовые ячейки.

На базе офиса работают центр малого и среднего бизнеса, группы по работе с ипотечными кредитами и зарплатными картами.

«Эпидемия коронавируса наглядно доказала, что современные банковские офисы крайне востребованы у клиентов – и даже строгие карантинные меры не заставляют их переходить на полностью удаленное обслуживание, – уверен Вячеслав Балыбердин. – Мы делаем все, чтобы защитить здоровье и своих клиентов, и своих сотрудников и всегда рады будем видеть вас в нашем обновленном офиса на улице Некрасова, 38/25».