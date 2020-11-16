«На заднем сиденье был повешенный»: в Калининграде произошло загадочное ДТП

Женщина-водитель ехала по улице Емельянова и на перекрестке с Дзержинского, по-видимому, не вписалась в поворот. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В воскресенье 15 ноября в 23.50 на перекрестке улиц Емельянова и Дзержинского произошло загадочное ДТП. Первой о нем сообщила пресс-служба МЧС, следом за ней – пресс-служба УМВД по Калининградской области. В релизах говорилось, что автомобиль марки «Хендай», за рулем которого сидела 33-летняя женщина, пролетел свой поворот на Т-образном перекрестке и врезался в стену автосалона. При этом пострадала и водитель, и ее 24-летний пассажир. Однако это не все. Позже очевидцы аварии написали в сообществе автомобилистов Калининградской области о трупе, обнаруженном на заднем сиденье.

- Этот третий умер не от аварии, - пишет свидетель Ярослав. - Он был на заднем сиденье. На шее следы от петли, и уже синий. Видимо, давно... В разговоре, что-то про петлю и говорили. Везли спасать. Пролетели мимо меня, на Емельянова, не меньше 150 ехали, а то и больше, потому что нереально быстро, просто вспышка мимо пролетела. Поэтому не вошли в поворот.

Второй свидетель по имени Юрий написал, что ДТП произошло прямо у него на глазах.

- Водитель - девушка, срезало пол коленки, кость торчит, - написал Юрий. - Рядом сидел муж или парень, весь в порезах и в крови, но вроде цел (повезло, что подушки сработали). Сзади со следами петли на шее брат парня который сидел спереди. Врезались на скорости плюс-минус 80 км/ч, летели не больше 120.

Далее свидетель вступил в диалог с комментаторами, в ходе которого продолжил:

- Да, скорее всего, везли того, кто сзади был, в больницу, потому что этот парень спереди кричал, что он еще дышал у него на руках. Пока ехали, девушка просто отвлеклась от дороги, обернувшись назад. И вот результат, - добавил он.

Позже пресс-служба УМВД разослала по СМИ пресс-релиз, в котором подтверждалась информация о трупе.

- Сотрудниками полиции в салоне автомобиля было обнаружено тело 24-летнего мужчины, - сообщили в ведомстве. - На месте работала следственно-оперативная группа ОМВД России по Московскому району Калининграда, которая провела осмотр и документирование. В настоящий момент проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В полиции также подтвердили, что висельник с заднего сиденья был братом пассажира с переднего сиденья, однако о деталях пообещали рассказать после завершения расследования.