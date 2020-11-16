Коронавирус в Калининграде, последние новости на 16 ноября 2020 года

Под наблюдением остаются 2973 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининградской области за минувшие сутки зарегистрирован 151 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Случаи заболевания подтверждены в 20-ти городах области, больше всего заболевших в Калининграде - 66 человек.

Больше всего заболевших среди пенсионеров, индивидуальных предпринимателей и медиков – 40, 26 и 21 случай соответственно. Также среди заболевших 8 учащихся, 3 воспитанника детских садов, 5 сотрудников образовательных учреждений, 5 работников промышленных предприятий, 5 работников торговли, школьников, 2 студента и 2 ребенка.

У 46 заболевших диагностирована пневмония, у 89 – заболевание протекает в форме ОРВИ.

По данным оперштаба, по состоянию на понедельник, 17 ноября, в области на COVID-19 обследовано 336 463 человек. С начала пандемии умерли 108 человек, выздоровели – 5706 человек.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 2973 человек.