Архитектурный кубизм: 7 образцов стиля баухаус в Калининграде

Здание областной библиотеки - образец стиля баухаус в Калининграде. Фото: Иван МАРКОВ

Мы уже сообщали о том, что в Калининграде собираются снести здание детской поликлиники на улице Марины Расковой, построенное в стиле баухаус. Здание хоть и не имеет охранного статуса и не является памятником, но архитектура его весьма примечательна. «Комсомолка» предлагает своим читателям короткий рассказ о самых известных конструктивистских зданиях нашего города. Некоторые из них связаны с именем выдающегося архитектора Ганса Хоппа.

Здание поликлиники на улице Марины Расковой, похоже, приговорено. Фото: Иван МАРКОВ

Дом офицеров Балтийского флота, бывшая Восточно-прусская ремесленная школа для девушек (улица Кирова, 7).

Здание было построено в Кёнигсберге на Бетховенштрассе по проекту Ганса Хоппа и его коллеги Германа Лукаса в 1929 году. С 9 июля 1945 года там располагается Дом офицеров дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Два года назад руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов предлагал вернуть первозданный вид и цвет фасаду, однако снять утеплитель и счистить серую краску военные до сих пор не решаются.

Дом офицеров. Фото: Иван МАРКОВ

Атлантическое отделения Института океанологии РАН, бывший Новый дом радио (проспект Мира, 1).

В этом случае в соавторах у Ганса Хоппа был архитектор Роберт Либенталь. Строительство завершилось в 1930 году. Восточно-Прусское радио производило вещание с 1 апреля 1935 года по 7 апреля 1945 года.

В ходе боевых действий Второй мировой здание получило повреждения, но в послевоенные годы его восстановили. Ныне здесь размещается Атлантическое отделение Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской Академии наук.

Атлантическое отделения Института океанологии РАН. Фото: Иван МАРКОВ

Областная научная библиотека, бывший Прусский государственный архив (проспект Мира, 9/11).

Здание построено по проекту Роберта Либенталя в 1930 году. Находясь в комплексе с Домом радио, также пострадало от войны и тоже было отремонтировано после нее. Советские власти разместили в его помещениях библиотеку, хотя изначально сюда планировали перенести архив из Кёнигсбергского замка. Самые узнаваемые элементы – винтовая лестница и полностью застекленный фасад, своего рода архитектурный прорыв для того времени.

"Калининградгазприборавтоматика", бывший Анатомический институт Кёнигсбергского университета (улица Генерала Галицкого, дом 20)

Решение о возведении здания было принято в конце 1920-х годов, а построили его в 1934 году на территории кладбища Росгартенской церковной общины. Автор проекта - архитектор Ганс Герлах.

Корпуса должны были вместить в себя учебный и научно-исследовательский институт, а также жилые помещения. В итоге там обустроили лаборатории для селекции ткани, фотографирования и рентгенодиагностики, библиотеку, аудитории, залы для препарирования, залы для микроскопии, хранилища учебной и научной коллекций, отдел консервации, гардероб с гаражом для велосипедов, душевые и котельную. Над входом была установлена скульптура из ракушечника работы профессора Эриха Шмидта-Кестнера (позднее утрачена).

Раньше в этом доме располагался Анатомический институт университета. Фото: Иван МАРКОВ

Бизнес-центр, бывший «Парк-отель» (улица Сергеева, 2)

Здание одной из самых модных гостиниц Кёнигсберга было построено на берегу Замкового пруда в 1929 году по проекту Ганса Хоппа.

Сохранились фото интерьеров, на которых можно рассмотреть и стильные люстры, и красивую лестницу с рядами металлических перил, и большую рецепшн-стойку. Это был суперсовременный для тех лет отель с роскошными фешенебельными номерами, подземной парковкой и шикарным видом из окон. Тут же располагался дорогой пивной ресторан и бар, посидев в которых, гости могли отправиться погулять в расположенную неподалеку дубовую рощу.

Бывшая гостиница "Парк-отель" на Нижнем озере. Фото: Александр КАТЕРУША

Инженерно-технический институт БФУ имени Канта, бывшая Высшая торговая школа (улица Озерова, 57)

Год постройки – 1930-й, архитектор - Ганс Малвиц, человек в Кёнигсберге известный, занимал должность правительственного советника по строительству в Прусском государственном управлении наземного строительства. В 1934 году справа от главного входа в здание была установлена скульптура «Молодежный порыв» работы Альбрехта Хельфрида (утрачена).

В результате бомбежек и штурма города объект практически не пострадал. В послевоенные годы появились пристройки: спортивный зал, учебно-производственные мастерские и бассейн. С 1946 года в задании базировался Калининградский целлюлозно-бумажный техникум.

Инженерно-технический институт БФУ имени Канта на улице Озерова. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградская областная клиническая больница, бывшая больница Милосердия (улица Клиническая, 74)

Комплекс зданий открылся в 1930 году. До этого тут стояли старые больничные корпуса XIX века, которые были снесены в начале 1920-х. Любители архитектуры отмечают стройную геометричность входной группы. Действительно, дворик, в котором теперь установлен бюст академика Павлова, впечатляет.

В этом медучреждении когда-то работали сестры милосердия из ордена Деконис, которые обучались на специальном факультете Альбертины (Кёнигсбергского университета) и жили здесь же, при больнице. Во время войны они помогали и немецким, и советским раненым, а в 1948 году покинули Калининград вместе с остальными бывшими кенигсбержцами.

К счастью, все эти здания защищены от сноса статусом объекта культурного наследия.

Главный корпус областной больницы. Фото: Александр КАТЕРУША

СПРАВКА «КП»

Баухаус (Bauhaus) – направление модернистской архитектуры, преобладавшее в 1920 – 1930 годах. Стиль получил свое название от Высшей школы строительства и художественного конструирования (Staatliches Bauhaus), основанной в 1919 году и просуществовавшей до 1933 года. Изначально зародившись в Германии, баухаус получил широкое распространение во всем мире под термином «интернациональный» или «международный» стиль. Его основателями считаются Вальтер Гропиус, Петер Беренс и Ганс Хопп.

Здания в стиле баухаус, как правило, имеют кубическую форму (хотя встречаются примеры с закругленными углами и балконами), гладкие фасады и открытую планировку. В Калининграде они здорово маскируются среди новостроек.

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