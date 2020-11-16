Долгие годы работал в госорганах, но в чиновника так и не превратился: не стало Владимира Абрамова

Владимир Абрамов. Фото: Александр КАТЕРУША

В ночь на понедельник не стало Владимира Абрамова. Известный в Калининградской области политолог скончался на 62-году жизни. В последние недели он болел, работал на удаленке. По предварительной информации, причиной смерти Владимира Николаевича стал не коронавирус.

Нас, журналистов "Комсомолки", всегда поражала реакция Владимира Николаевича и его готовность дать комментарий. Поэтому если срочно нужно было мнение политолога, вопроса к кому обратиться, даже не стояло - звонили Владимиру Николаевичу, причем по городскому номеру, в его кабинет в мэрии Калининграда. Удивительно, но не успевал телефон сделать второй гудок, а на том конце уже слышалось уверенное и торопливое: «Абрамов!». То есть трубку он поднимал за секунду, в мгновение. Еще миг и он рассказывал об очередных выборах, перестановках в горсовете или президентской гонке на самом западе России.

Владимир Николаевич преподавал в университете, работал в администрации области (так называлось тогда правительство), а потом перешел в мэрию Калининграда. Много лет связанный с госструктурами, чиновником он так и не стал: не забронзовел, не окостюмился. Да и в разговоре всегда был по-человечески прост и весел. Важно и то, что высказывал он свободное мнение, показывал свою позицию, не привязываясь к линии партии или начальства.

Кандидат исторических наук, он читал лекции в БФУ имени Канта. Вместе с социологом, профессором Владимиром Кривошеевым они трудились на кафедре политологии и социологии, которую возглавлял тогдашний ректор Андрей Клемешев. Между прочим, сам Владимир Абрамов приложил немало усилий для создания кафедры. Первые дипломированные политологи выпустились в 2006 году.

- Мы работали вместе в университете, ездили в научные командировки. Общение с Владимиром Николаевичем доставляло всегда и интеллектуальное, и чисто человеческое удовольствие. Глубоко эрудированный, грамотный человек, великолепный аналитик. Человек с потрясающим тонким юмором. Его уход – утрата и для администрации, и для местного научного сообщества, – говорит Владимир Кривошеев. - Мне звонят и в соцсетях пишут студенты, которые учились у него и все вспоминают его с глубочайшей теплотой.

Как раз бывший студент Владимира Абрамова, а ныне политолог Михаил Берендеев говорит о нем как о мудром учителе:

- Мы познакомились на втором курсе университета. Он – один из любимых преподавателей. Как он сам говорил, люди всегда голосуют ногами. Так вот, к Владимиру Николаевичу на пары ходили все студенты, что очень показательно. Потому что его манера ведения лекций и общения со студентами отличалась от остальных. Он был всегда раскован, дружелюбен и открыт. Студентов воспринимал как будущих коллег. Не учительствовал, а пытался донести глубокие смыслы. Я заканчивал философию, но пошел в политологию, глядя на него. Именно он меня мотивировал. Уникальная личность, академический человек. Его опыт я теперь применял в своей преподавательской практике. Его идеи мы будем и дальше нести в университете.

В мэрии Владимира Абрамова вспоминают добрыми словами.

- Владимир Николаевич был из тех, кто рано приезжал на работу в администрацию. В 8 утра он уже на месте! Мы часто встречались внизу у мэрии. Он перед тем, как зайти в здание, стоял у заборчика, у входа. Там мы и разговаривали, - говорит глава Калининграда Андрей Кропоткин. - Он был настоящим гражданином, патриотом своего города. Он мог всегда актуально донести информацию. Сказать, что людям не нравится, чему нужно больше уделить внимание. Прекрасный аналитик, профессионал! Он четко расставлял приоритеты, а порой давал советы и я к ним прислушивался.

Работник пресс-службы городской администрации Денис Сечкин вспоминает, что с Владимиром Абрамовым они сидели одно время вдвоем в кабинете.

- Мы подкалывали друг друга, насколько это было возможно с моей стороны, конечно. И у нас выработалась такая фехтовальная манера общения. Когда мы, немножко забывшись, начинали пикироваться на публике, на каком-то собрании или даже на посиделках, всегда находились те, кто говорил с улыбкой: «Ой, у них дуэль начинается, так интересно посмотреть, послушать!». С ним всегда интересно и приятно было общаться. Общение с ним отличалось от стандартной манеры общения муниципального служащего. Он мог поддержать практически любую тему. Очень мудрый человек, со своеобразным чувством юмора, с язвительностью, в том числе и в отношении себя. Он мог легко пошутить над собой. При этом – высочайший профессионал. Знаю, что были времена, когда у его порога стояла толпа из отечественных и зарубежных журналистов, которые у него просили и получали комментарии. Всегда меня восхищало вот что – событие только произошло, а он уже его осмыслил и готов прокомментировать.

Коллектив «Комсомольской правды» в Калининграде приносит глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.