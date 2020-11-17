Банк «Открытие» обновил интернет-банк для предпринимателей

Теперь предприниматели могут получить наличные в кассах банка без бумажной чековой книжки, просто сформировав электронный чек в разделе «Мои счета». Также через «Бизнес-Портал» стало возможным заключить договор на торговый эквайринг – без посещения офиса банка. Кроме того, можно подать заявление на частичное досрочное погашение кредитов: бизнес-аванс, классический кредит и экспресс-кредит или кредит для поставщиков Wildberries и Ozon.

Значительно расширены возможности работы клиентов банка – участников ВЭД. Совершать переводы стало еще удобнее: добавлена печатная форма распоряжения на списание с транзитного счета в PDF, дополнена выписка по валютному счету — в альбомный формат включена сумма в национальном покрытии (рублевый эквивалент) и курс ЦБ РФ на дату операции. Для валютных переводов теперь доступно автоматическое подключение услуги «Продленный операционный день», если она бесплатна по тарифу / акции. В разделе «ВЭД» теперь можно отслеживать ожидаемые сроки по операции или подтверждающему документу валютного контроля — банк уведомит клиента в «Бизнес-портале» за 30, 20, 10, 5 дней до и в день наступления срока. Появились новые опции-помощники в работе с валютным контролем: быстрый поиск по списку контрактов ВЭД (если указать любой из параметров: номер, дата, сумма, уникальный номер, дата постановки на учет) и печать документов валютного контроля свободного формата.

Подробную информацию о продуктах и сервисах для малого и среднего бизнеса можно узнать на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.