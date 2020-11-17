ЧП под Калининградом: инвалид на «Киа» въехал в толпу участников общественных слушаний

По предварительным данным, пострадали восемь человек. Фото: Иван МАРКОВ

В поселке Холмогоровка под Калининградом во вторник проходили общественные слушания, посвященные изменениям в генплан Зеленоградского городского округа. Согласно этим изменениям, новая ветка железной дороги должна пройти фактически через дома. Люди возмутились, на обсуждение собрались несколько десятков человек.

ЧП в Холмогоровке: водитель въехал в толпу. Фото: Иван МАРКОВ

Обсуждение проходило бурно, нервно. А закончилось все и вовсе чрезвычайным случаем. Один из участников общественных слушаний сел в свой автомобиль марки "Киа", несколько раз газанул, а потом рванул прямо на людей. Нескольких человек буквально вдавило в забор. Послышались крики, стоны. Всего пострадали восемь человек. Пятерых увезли кареты "Скорой помощи". По предварительной информации, два человека в тяжелом состоянии.

ЧП в Холмогоровке: водитель въехал в толпу. Фото: Иван МАРКОВ

К автомобилю бросились мужчины, попытались достать водителя из машины, но тот заблокировал двери. Разбили лобовое стекло. Чуть позже полицейскому удалось немного успокоить людей. После допроса водителя он сообщил "Комсомолке", что тот вроде бы сделал это случайно - мол, перепутал педали. Выяснилось также, что водителю 79 лет и он имеет инвалидность.

О том, что водитель перепутал педали, позже подтвердили в Управлении МВД по Калининградской области.

- Он выехал с парковки и перепутал педали - вместо тормоза нажал на газ, - сказали в полиции.

На место прибыли вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов и министр здравоохранения Александр Кравченко. Также выяснилось, что заявка об организации безопасности на мероприятии со стороны администрации Зеленоградского городского округа в полицию не поступала. А вот организаторы общественных слушаний поспешили скрыться с места ЧП.

- Их хотели избить за компанию, - сообщил "КП" один из очевидцев.

ЧП в Холмогоровке: водитель въехал в толпу. Фото: Иван МАРКОВ

ЧП в Холмогоровке: водитель въехал в толпу. Фото: Иван МАРКОВ

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Железная дорога пройдет через дома и парк? Под Калининградом разгорелся скандал

Жители поселка Холмогоровка под Калининградом уже не первый день атакуют инстаграм губернатора Антона Алиханова с просьбой пояснить, пойдет ли по их домам железная дорога. Дело в том, что 5 ноября на сайте администрации Зеленоградского района появилось объявление о публичных слушаниях, посвященных изменениям генплана муниципалитета. В соответствии с этими изменениями железнодорожная ветка, которую ранее планировалось протянуть вдоль автомобильной трассы, "спрямляла дугу" и прокладывалась по застроенным участкам. Народ в Холмогоровке (именно по жилым домам этого поселка должна была пойти железная дорога) развернул кипучую активность. Получила письмо, полное негодования, и редакция «Комсомолки» (подробности).