В Калининграде ушел из жизни архитектор Сергей Копычина-Лоренс

Сергею Максимовичу было 65 лет. Фото: Facebook

В воскресенье 15 ноября ушел из жизни член Союза дизайнеров России и член Союза архитекторов России Сергей Максимович Копычина-Лоренс. Об этом в тот же день сообщила председатель калининградского отделения Союза дизайнеров Елена Бодякова.

- Ушел Сергей Максимович Копычина-Лоренс. Наш товарищ, коллега, друг, профессионал с колоссальным опытом, планами и идеями. Кандидат наук, заслуженный строитель России, преподаватель. Уходят лучшие… Скорбим… - написала она.

Копычина-Лоренс был наставником советника губернатора по архитектуре Вячеслава Генне. Он сообщил «Комсомолке», что общался с Сергеем Максимовичем совсем недавно.

- Это мой первый руководитель, - рассказал Вячеслав Генне. - Когда с институтской скамьи приходишь и понимаешь, то ты полный ноль, главное, чтобы повезло с наставником. Мы с Сергеем Максимовичем совместно работали пять лет. Мы с ним были у истоков организации кафедры архитектуры (в колледже градостроительства – Ред.), и пять лет добросовестно тащили эту вахту. У него были очень хорошие организаторские способности и талант педагога. Дважды мы с ним организовывали детские творческие смены в Светлогорске. Добрая половина ныне действующих архитекторов – это его выпускники (и мои, в том числе, студенты): Костромин, Русакович, Леденев, Пичугин, много ребят в области работает.

Чтобы «выживать и поддерживать кафедру», по словам Генне, Сергей Максимович в конце 90-х много проектировал.

- Его фирма активно работала со Сбербанком. По его проектам строились филиалы банка в Черняховске, Немане и Советске. Также он был руководителем «Калининградгражданпроекта», где исполнялось множество госзаказов: школы, детские сады, лечебные учреждения. У него была такая очень своеобразная и узнаваемая архитектура конструктивистского направления, он и современную архитектуру любил и поддерживал.

Генне рассказывает, что, будучи главным архитектором города, включил Копычину-Лоренса в градосовет Калининграда и до последнего времени постоянно поддерживали с ним отношения.

- Он уезжал на пару лет в Крым, но потом вернулся. Последние контакты у меня с ним были буквально месяца три назад по синагоге, обсуждали ввод в эксплуатацию. Это был позитивный, очень энергичный, постоянно куда-то бегущий человек, с кучей планов и папок… Очень жаль, нас тут и так в области немного, плохо, когда такие специалисты уходят.

Сергею Максимовичу было 65 лет.