Сдал назад и направил машину в толпу: водителя, протаранившего людей под Калининградом, хотели разорвать

Полицейский спас пенсионера от самосуда. Фото: Иван МАРКОВ

17 ноября в поселке Холмогоровка Зеленоградского района примерно с 14:00 у заброшенного здания штаба 43-й армии начал собираться народ. На 15:00 были назначены общественные слушания, посвященные изменениям в муниципальный генплан. Согласно этим изменениям, новая ветка железной дороги должна пройти прямо по домам и по природному парку, который жители сумели отстоять от жадных застройщиков еще весной 2016 года. Еще до прибытия представителей администрации народ был накачан негативом из-за того, что власти говорили одно (что железная дорога пойдет по полям вокруг поселка), а схемы в открытых источниках публиковали совершенно другие.

На слушаниях собрались около 200 человек. Фото: Иван МАРКОВ

Толпа накаляется

Жителям заранее пообещали, что их вопросом займутся чиновники высокого ранга (в частности, приехать собиралась вице-губернатор Наталья Сибирева), однако вместо них в Холмогоровку приехали представители властей районного уровня. Председательствовал и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства и главный архитектор Зеленоградского района Денис Крыщенко.

Как только он забрался на ступеньки бывшего штаба, зияющего разбитыми окнами, и начал зачитывать вводную часть, по толпе пробежала волна негодования – слышно его было только первым рядам.

- Громче! – послышалось со всех сторон. – Почему нет микрофона?

- Да они думали, что два человека придут! – возмутился пенсионер, стоявший прямо перед оратором.

- Мы не организаторы публичных слушаний, мы тут просто присутствуем, - попытались оправдаться районные чиновники. – Железная дорога – это вообще федеральный объект, и мы его не планировали.

Ответов на все вопросы жители Холмогоровки так и не получили. Фото: Иван МАРКОВ

Далее чиновники стали объяснять, что в федеральном минтрансе пообещали направить железнодорожную ветку за границами поселка, но трассировка ее будет уточняться лишь при разработке проектной документации.

- Сейчас вам никто не скажет, как она пойдет, - заявила представитель правительства Алена Пабула. – Уточнили нам только зону, что она пойдет за границами вашего поселка.

Домашнее задание для властей

Собравшихся было около двух сотен, они стали сжимать кольцо вокруг чиновников и загудели: «Нас за дураков держат! Зачем рисовать дорогу через поселок, если ее так строить не будут? Нам что, на пороховой бочке теперь что ли жить?»

- Понимаете, сейчас эта трасса отражена схематически, и она будет уточняться, - продолжила Пабула.

- А Холмогоровка вместе с жителями тоже схематически отражена, или как? – взорвался один из собравшихся.

- В 2017 году эта ветка проходила за границами поселка, а почему вдруг сейчас она через поселок идет? Вы вносите изменения. Почему это происходит?

Увы, на большую часть вопросов жителей чиновники ответить так и не смогли.

Тот самый автомобиль. Фото: Иван МАРКОВ

«Не убивайте, это сосед наш!»

Через минут десять толпа накалилась до предела, и чиновникам дали домашнее задание – лучше подготовиться к общественным слушаниям и приехать в Холмогоровку еще раз, чтобы дать жителям подробные объяснения. Но тут произошло неожиданное. Один из собравшихся (впоследствии выяснилось, что это был местный житель Александр 1941 года рождения, имеющий инвалидность) сел за руль своего авто, резко сдал назад, переключил скорость и направил машину в толпу.

Буквально разрезав пополам массу людей и сбивая мужчин и женщин с ног, «Киа Соул» сгреб человек пять и впечатал их в стену здания. После секундного шока началась паника, послышались крики, стоны. А еще через секунду люди бросились к машине и начали выбивать у нее стекла всем, что попадалось под руку.

- Это псих! Вытаскивай его! – кричали одни.

- Не бейте его, у него машина сломалась! – заверещал знакомый водителя.

- Ключ зажигания у него вытаскивайте! И в «скорую» звоните срочно!

Один из пострадавших. Фото: Иван МАРКОВ

Всего автомобиль успел протаранить своих жертв дважды. Спасла их от моментальной смерти только стальная лестница, в которую он врезался.

- Не надо, я вас умоляю, это сосед наш! – встала грудью на защиту сидевшего за рулем пенсионера одна из женщин.

- Да он людей задавил, тварь! – ревели разъяренные мужики.

Подбежавший единственный полицейский (как вскоре выяснилось, администрация не подавала заявку на обеспечение общественной безопасности) помог успокоить мужчин, готовых разорвать водителя.

Из разбитой машины молниеносно стали вытаскивать коврики и подголовники, чтобы подложить эти вещи пострадавшим. Как только кто-то попытался поднять смятых машиной мужчин, поднялся крик: «Не трогайте их до приезда «скорой»! Вы только хуже сделаете!»

Несколько человек попали в больницу. Фото: Иван МАРКОВ

Восемь пострадавших

- А где эти, из администрации? – внезапно переключился один из особенно ретивых жителей. В это время организаторы слушаний уже бежали к своим машинам. Дениса Крыщенко жители схватили за куртку и приволокли к месту аварии.

- Давай, звони Алиханову, - заорали они.

- Нас просто разогнали! – неистово визжала какая-то женщина.

- Когда конец будет всему этому бардаку! – накалялся седой мужчина. – Все им земли не хватает! Нате, жрите теперь!

Травмы получили, как минимум, восемь человек. Фото: Иван МАРКОВ

Его вскоре успокоили короткой фразой все те же женщины: «Да идите вы уже, не орите! Без вас тошно».

Всего по вине водителя «Киа Соул» пострадали, как минимум, восемь человек, в их числе оператор телекомпании «Каскад». Его тут же увезли вместе с разбитой видеокамерой. Пятерых через некоторое время забрали кареты «Скорой помощи». Раньше всех на место прибыли спасатели, они-то и оказали первую помощь пострадавшим.

Подоспевшие медики оказали первую помощь. Фото: Иван МАРКОВ

Предварительная версия ЧП – водитель перепутал педали тормоза и газа. Об этом сообщили и в полиции и в Следственном комитете. Однако проверка обстоятельств происшествия продолжается. Что же касается общественных слушаний, то они продолжатся в другой день. Жители Холмогоровки оставлять свои позиции не собираются.

ОФИЦИАЛЬНО

Перепутал педали

По факту ЧП в Холмогоровке следственными органами СК России организована доследственная проверка.

- Со слов очевидцев событий и самого 79-летнего водителя, мужчина перепутал педали и допустил наезд на граждан. По предварительным данным, несовершеннолетних среди пострадавших нет. Количество пострадавших уточняется, - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки следствие намеренно детально установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.