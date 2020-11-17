Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 ноября 2020 года

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 2867 человек Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области зарегистрирован очередной антирекорд по заболеваемостью коронавирусом – 159 новых случаев. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Случаи заболевания подтверждены в 18-ти городах области, больше всего заболевших в Калининграде - 89 человек.

Больше всего заболевших среди индивидуальных предпринимателей и медиков – 42 и 30 случаев соответственно. Также среди заболевших 11 школьников, 2 студента и 2 ребенка.

Случаи заболевания подтверждены в 18-ти городах области Фото: Александр Подгорчук

У 32-х заболевших диагностирована пневмония, у 109 – заболевание протекает в форме ОРВИ.

По данным оперштаба, по состоянию на вторник, 17 ноября, в области на COVID-19 обследовано 337 368 человек. С начала пандемии умерли 108 человек, выздоровели – 5858 человек.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 2867 человек.