Коронавирус в Калининграде, последние новости на 18 ноября 2020 года

Уровень заболеваемости коронавирусом остается высоким. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 4 случая меньше, чем вчера. Об этом «Комсомолке» сообщили в федеральном оперативном штабе. При этом выздоровел за сутки 101 человек.

Общее число выявленных случаев ковида в Калининградской области составило таким образом 9254.

Больше всего заболевших среди индивидуальных предпринимателей и иных работающих – 40 случаев. Также среди заболевших 22 пенсионера, 21 безработный, 16 медицинских работников, 14 сотрудников образовательных учреждений, четверо учащихся, три воспитанника детских садов.

Данные на 18 ноября. Фото: Яндекс

Как сообщили в региональном оперштабе, у 34-х заболевших диагностирована пневмония, у 114 – заболевание протекает в форме ОРВИ.

По данным оперштаба, по состоянию на вторник, 17 ноября, в области на COVID-19 обследовано 340 494 человек. С начала пандемии умерли 108 человек, выздоровели 5959 человек.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остается 2841 человек.