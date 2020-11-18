Культуролог Александр Попадин: История с Домом Советов растянется на 10-12 лет

Неофициально уже называется компания-застройщик территории – «Мегаполис». Но подтверждений этому пока нет. Фото: Александр КАТЕРУША

Судьба Дома Советов продолжает будоражить умы калининградцев. Накануне тему предстоящего сноса недостроя обсудили в эфире радио "Комсомольская правда".

Директор Корпорации развития Андрей Толмачев призвал убрать из лексикона слово "снос".

- Вот вы говорите, употребляя такие терминами: «снос», «разборка», даже «взрыв». Я бы так критично не говорил! – предложил Андрей Толмачев. - Давайте, сначала определим сегодняшний статус этого здания. Это - объект незавершенного строительства. Поэтому мы предполагаем, что это будет все-таки формат реконструкции. В каком объеме и масштабе? Предстоит активная работа и беседа с инвестором о том, какую строительную технологию он готов применить в отношении этого объекта.

По мнению писателя и культуролога Александра Попадина, Дом Советов – часть генетического кода Калининграда. Недострой может нравиться или нет, но он наш, родной.

- По статистике, одним из самых значимых в Калининграде после Кафедрального собора на острове, является Дом Советов, - прокомментировал широко обсуждаемую тему Александр Попадин. - Фразу - «будет определять инвестор» я не очень понимаю. Инвестор должен определять экономические параметры своего участия. Все остальное должны определять мы, калининградцы. Иначе мы получим непонятно что: какой-то объект, который нам инвестор построит и скажет: «Берите!». Любой инвестор думает лишь о том, как заработать. И там, где можно будет сэкономить, он обязательно сэкономит.

Александр Попадин. Фото: Александр КАТЕРУША

При этом Попадин считает, что не надо ждать в 2021 году новое здание или реконструированное старое.

- Только подготовка рабочей документации большой группой архитекторов, инженеров и конструкторов займет 2-3 года, - заявил культуролог. - При этом у нас нет проектного решения. Его создание - это еще полгода–год. Плюс заново провести геологические разведывательные работы, инженерные обследования и так далее. То есть вся это история лет на 10-12. Не думаю, что меньше. Объект сложный и неоднозначный.

Интересно, что неофициально уже называется компания-застройщик территории – «Мегаполис». Но подтверждений этому пока нет.

- Дождемся, когда будут подписаны юридические документы, инвестиционный договор, - признался Андрей Толмачев. - У группы компаний «Мегаполис» есть компетенции. Характеристика компании только положительная. Но кто станет инвестором, я озвучивать не буду.