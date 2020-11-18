Абитуриент-2021: Как вузы в Калининграде ищут таланты, а школьники - свой путь в университет

Завтрашним абитуриентам пора уже серьезно задуматься о поступлении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия пандемией, а ученье – свет! И несмотря на то, что среднее и старшее звено калининградских школьников до 1 декабря переведено на дистанционное обучение, многие из них находят время для мечты, для будущего. Сейчас самый подходящий момент пробовать свои силы в различных конкурсах и олимпиадах, которые предлагают разные образовательные площадки России, а заодно – запасаться дополнительными баллами и преимуществами, которые будут учитываться при поступлении в вуз. Вот несколько примеров.

СВОИМИ СЛОВАМИ

Первый Всероссийский чемпионат сочинений для школьников «Своими словами» начал прием заявок на онлайн-этап.

- Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» – это не просто новая олимпиада, а проект, который в дальнейшем может стать альтернативой декабрьскому «итоговому сочинению», – заявляют организаторы. - К чемпионату не нужно специально готовиться или решать типовые задания. Нужно просто рассказать о том, что интересно, своими словами.

К участию приглашают школьников 9-11 классов. Организаторы уверяют, что «это не проверка грамотности», а возможность «развивать свой исследовательскии и творческии потенциал в рамках интереснои темы». Направления чемпионата не ограничиваются школьной программой. Поэтому участники могут использовать те знания, которые не получается применить на уроках в школе или во время контрольных и экзаменов. Партнерами проекта выступают 14 российских университетов.

- Сейчас олимпиады превратились из спорта высших достижений в массовое явление, - прокомментировал заместитель проректора НИУ ВШЭ Данил Федоров. - Для некоторых школьников это становится сложным испытанием и проверкой на стрессоустойчивость. Мы стремимся создать вокруг чемпионата сочинений такое комьюнити, чтобы участники не просто стремились получить дополнительные баллы для поступления, а нашли единомышленников и познакомились с профессионалами в интересующих их сферах.

Чемпионат пройдет в два этапа. Первый: в зависимости от профиля будут доступны задания онлайн-этапа в формате мультимедийного теста. Принять участие в этом этапе и получить призы от партнеров проекта могут все желающие. Второй: успешно прошедшие тесты ученики 9-11 классов будут приглашены на региональный этап. На этом этапе участники напишут сочинение по выбранной самостоятельно теме. В связи с пандемией COVID-19 региональный этап пройдет онлайн и будет объединен с заключительным в единое масштабное мероприятие.

ВАЖНО! Победители чемпионата смогут получить дополнительные баллы при поступлении в НИУ ВШЭ и вузы-партнеры проекта. Полученные баллы сохранятся в течение нескольких лет.

Для участия необходимо зарегистрироваться ЗДЕСЬ.

ЖИВАЯ КЛАССИКА

Идет регистрация участников ежегодного Всероссийского конкурса «Живая классика». Тем, кто будет соревноваться в мероприятии, предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения российского или зарубежного писателя.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного образования. На момент проведения отборочных туров Всероссийского финала они должны быть не старше 17 лет (включительно).

Мероприятие проводится под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов.

В конкурсе - несколько этапов: классный, школьный, районный/муниципальный, региональный, всероссийский и суперфинал. Стать участником может любой желающий без предварительного отбора.

Лучшими будут признаны 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они получат дипломы «Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов», подарки от спонсоров и путевки в детские летние лагеря «Живая классика».

ВАЖНО! В 30 российских регионах, которые будут определены в ходе голосования, конкурсанты из числа 11-классников, получившие рекомендации от членов жюри, смогут побороться за право на льготных условиях поступать в Театральный институт имени Щукина.

Заявки на участие подаются ЗДЕСЬ.

А КАК У НАС

Абитуриент, изучай список индивидуальных достижений!

Елена ТОКАРЕВА, начальник отдела профориентационной работы и приема в Балтийскую государственную академию РФ:

- Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета отражается в Правилах приема, утверждаемых ежегодно.

Калининградский государственный технический университет (в состав которого на правах обособленного структурного подразделения входит Академия) ежегодно проводит предметные олимпиады КГТУ для школьников, а также отраслевые олимпиады Росрыболовства.

К сожалению, на 2021 год порядок приема не предусматривает в качестве индивидуальных достижений результаты олимпиад, проводимых нашим вузом самостоятельно.

Правила приема обновляются ежегодно и могут корректироваться, в том числе может меняться и список учитываемых индивидуальных достижений.

Подробнее – ЗДЕСЬ.

Екатерина МИНКОВА, руководитель Службы организации приема студентов и довузовской подготовки БФУ имени Канта:

- При поступлении учитываются индивидуальные достижения, о чем подробно изложено на сайте университета. Например, два балла – при наличии статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы. Пять баллов – за участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и так далее. При этом сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.

Весь список – ЗДЕСЬ.

Сергей БЛАГОВ, сотрудник медиацентра Калининградского государственного технического университета: - Уже составлен в соответствии с федеральными правилами приема и утвержден перечень индивидуальных достижений на следующий год и опубликован на сайте. Среди показателей для дополнительных баллов - наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, наличие книжки или удостоверения волонтера установленного образца, наличие статуса победителя регионального этапа всероссийской олимпиады (по профильным предметам), наличие статуса призера регионального этапа всероссийской олимпиады (по профильным предметам) и другие.

Подробнее – ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Мотай на ус, участвуй каждый год!

На днях закончился прием работ участников отборочного этапа Олимпиады школьников РАНХиГС, задания для которой школьники выполняли на протяжении трех недель. Об этом говорится на сайте академии.

Эта олимпиада традиционно проводится для учеников 8-9 и 10-11 классов с 2011 года (мотайте на ус, будущие старшеклассники!). Школьники решают сложные нестандартные задания и получают возможность сравнить свои результаты с показателями школьников со всей страны.

В этом году участниками олимпиады стали более 9300 старшеклассников из России и других государств. Победители и призеры регулярно становятся студентами Президентской академии – как головного кампуса, так и филиальной сети.

Олимпиада проводится по 7 профилям: «Обществознание», «Иностранный (английский) язык», «История», «Экономика», «Журналистика», «Политология» и «Иностранный (китайский) язык».

Олимпиада включена в Перечень олимпиад Минобрнауки России и дает льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Победители и призеры заключительного этапа получат дополнительные семь баллов при поступлении в Президентскую академию и любой из ее филиалов.