«Мы все в поселке делаем сами, а власти только мешают»: о чем говорили жители Холмогоровки до кровавого ЧП с автомобилем

За два часа удалось собрать больше сотни подписей. Фото: Иван МАРКОВ

«БЕСПОЛЕЗНОЕ СОБРАНИЕ»

За несколько минут до тарана в Холмогоровке, где во вторник 17 ноября проходили общественные слушания, корреспондент «Комсомолки» успел пообщаться с жителями. Напомним, слушания были посвящены изменениям в муниципальный генплан. Согласно этим изменениям, новая ветка железной дороги должна пройти по домам и по природному парку, который жители сумели отстоять еще весной 2016 года. На протяжении всего собрания холмогоровцы ставили свои подписи под требованием направить дорогу за границами поселка и отстаивали Генплан версии 2017 года.

Заканчивалось собрание речью одной из участниц.Она забралась на перила и очень громко (слышно было даже «галерке»), разрубая воздух руками, начала подводить итоги встречи с властями:

- Они хотят построить эту железную дорогу, чтобы разрушить наши участки, разрушить наши дома и выселить нас! Почему нельзя это в объезд сделать? И вот сейчас тут стоят представители администрации… Пусть они будут на нашей стороне! Пусть они помогут это донести до тек, кто выше! Почему сегодня тут не присутствуют организаторы?

- Пусть они передадут там, что дороги не будет! – закричали из толпы.

- Пусть к нам придут те, кто организовал это все! – потребовала оратор. – Сейчас тут бесполезное собрание! Мы тратим время, мы ругаемся и тратим наши нервы!

Толпа одобрительно загудела. Жители Холмогоровки предложили провести слушания повторно, но уже с более компетентными представителями властей. Справедливости ради скажем, что представители организатора - правительства Калининградской области - на слушаниях были. В лице Алены Пабула, заместителя начальника отдела выдачи документов градостроительного зонирования.

Доводы представителя администрации Зеленоградского городского округа собравшихся не убедили. Фото: Иван МАРКОВ

ПРОЕКТ ДОРОГ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Кто-то уже начал собираться уходить, а я решил задать пару вопросов местным активистам. Интересовало, какие у них были ожидания от собрания, и что они от него получили.

- Мы сейчас готовим обращение на имя Мишустина и собираем подписи под ним, - рассказал народный представитель Сергей Законов. – Копию этого обращения мы планируем направить Антону Андреевичу Алиханову. Обращение сводится к тому, что железной дороги тут быть не может, потому что по плану она проходит по охранным территориям парка, по водоохранным территориям, пересекает жилые дома и дороги, которые жители построили за свой счет, а также все коммуникации, газовые сети. А если будет железная дорога, то часть домов выкупят, а другая часть обесценится.

- У жителей есть еще какие-то требования?

- Жители хотели, чтобы документально было зафиксировано сказанное властями: что железная дорога пойдет в обход поселка. Кроме того, у нас тут есть масса проблем: отсутствие детских и спортивных площадок, отсутствие дома культуры, библиотеки, общественных зданий и сооружений. У нас также нет асфальтового покрытия на новых улицах (на Солнечной, Дружбы, Рассветной).

Далее Законов рассказал, что жители собрали миллион рублей и сделали за свой счет проект с расчетом на трехстороннее сотрудничество с государством. Но третий год, по словам активиста, все тормозится.

- А как вам сегодняшнее собрание?

- На данный момент от этого собрания мы ничего не получили. Во-первых, ничего не слышно. Тут нет звукоусиливающей аппаратуры. Людей много, социальная дистанция не соблюдена. Я вообще боюсь туда идти.

Общественные слушания едва не закончились трагедией. Фото: Иван МАРКОВ

ОБЕЩАНИЯ С 2016 ГОДА

Другой житель, Илья Свиридов, и вовсе назвал собрание «абсолютно бестолковым».

- Его хотели провести только для проформы, они не думали, что мы придем, - считает Свиридов. - Они хотели тихой сапой изменить Генплан. У нас к чиновникам масса вопросов. Скорее всего, мы сами уже соберем собрание после этой официальной части. Мы в поселке все делаем за свой счет: дороги, свет, газ. Нам администрация не то, что не помогает, а только вредит.

- А как она вредит?

- Мы больше миллиона рублей с поселка собрали на план дорог. Мы заключили трехсторонний договор с проектировщиком, с главой администрации Кошевым и представителем поселка Сергеем Законовым. Этот проект администрация должна была запустить в работу и сделать дороги в поселке. Администрация выдала нам техзадание на проектирование, мы все сделали за свой счет, а через два месяца нам все договоренности отменили. С тех пор, с 2016 года, нам каждый год обещают, что нас включат в программу, но дело не двигается с мертвой точки. Мы уже жаловались Алиханову, он все отписывал Рольбинову (вице-премьер правительства области - Ред.), а воз и ныне там. Буквально две недели назад нам пообещали, что, может быть, наш вопрос рассмотрят. Мы из года в год получаем похожие письма.

Пообщаться с другими жителями по теме слушаний корреспондент «Комсомолки» не смог. После того, как 79-летний житель сел за руль и направил свой автомобиль в толпу, было уже не до протокола. Вскоре выяснилось, что дом водителя, впечатавшего в стену своих односельчан, тоже попадал в зону строительства железнодорожной ветки.

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17 ноября в поселке Холмогоровка Зеленоградского района примерно с 14:00 у заброшенного здания штаба 43-й армии начал собираться народ. На 15:00 были назначены общественные слушания, посвященные изменениям в муниципальный генплан. Согласно этим изменениям, новая ветка железной дороги должна пройти прямо по домам и по природному парку, который жители сумели отстоять от жадных застройщиков еще весной 2016 года. Еще до прибытия представителей администрации народ был накачан негативом из-за того, что власти говорили одно (что железная дорога пойдет по полям вокруг поселка), а схемы в открытых источниках публиковали совершенно другие (подробности).