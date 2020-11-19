Грозит ли Калининграду дефицит донорской крови?

Если раньше Станцию переливания крови посещали 55-60 человек в день, то сейчас 15-20.

Из-за пандемии все мы стараемся реже посещать места скопления людей. Больницы и поликлиники и вовсе сторонимся, опасаясь заразиться. На областной Станции переливания крови доноров тоже стало меньше. Кто-то просто болеет, кто-то опасается приходить.

Между тем, в некоторых регионах России уже наблюдают дефицит донорских материалов. О том, как обстоят дела в Калининградской области, «Комсомолке» рассказала главный врач региональной Станции переливания крови Нина Кабанчук.

- На сегодняшний день у нас дефицита нет. Но работать мы стараемся на опережение. Работаем напряженно, пока держимся, - говорит она. - Мы не знаем, что завтра будет – больных-то столько!

- Количества доноров уменьшилось? – спрашиваю Нину Августовну.

- Уменьшение есть, - подтверждает главный врач. – Ежедневно наш стационар в среднем посещали 55-60 человек. Сейчас бывают дни, когда приходит 15-20 доноров. Потому что кто-то болеет, кто-то контактный, кто-то справедливо боится и старается не выходить из дома лишний раз. Если вы здоровы, приходите – маску наденем, руки обработаем, температуру измерим, для доноров у нас отдельный вход, соблюдаем социальную дистанцию и все меры предосторожности.

Потребность в крови в Калининграде есть и не стоит дожидаться критического момента.

- Сегодня мы слышим и говорим: «Ковид, ковид». Это да. Но и других больных море, в том числе тяжелых, операции идут полным ходом! Перинатальный центр, детская областная больница, БСМП, кардиоцентр в Родниках – у всех них ежедневная потребность в донорской крови. Нас выручают выездные акции. Кровь активно сдают жители Озерска, Немана, Краснознаменска, Нестерова, Гусева, Гвардейска и других областных городов. Низкий им поклон. На днях 97 человек сдали кровь в Советске, 125 – в Черняховске.

По словам Нины Кабанчук, станция переливания сегодня справляется с обеспечением донорским материалом лечебных учреждений. Еще не было такого, чтобы не выполнили заявку какой-то больницы. Обеспечивают всех.

- Даже если у нас случаются проблемы с редкими группами, это резус отрицательная кровь, мы знаем, что у нас есть запасы – замороженные эритроциты всех групп. Дефицитные группы крови мы морозим. А храниться эритроциты в замороженном виде могут до 10 лет. Если нет натурального донора, мы размораживаем. Запасы у нас приличные. Работаем и в субботу, и в воскресенье, и ночью, и днем. Приходите сдавать кровь!

КОНКРЕТНО

Где пройдут выездные акции

23 ноября

Балтийск, центральная районная больница, ул. Чехова, 11;

24 ноября

Багратионовск, мобильный пункт заготовки крови, Центральная площадь;

26 ноября

Пионерский, Дом культуры, ул. Комсомольская, 4.

Есть вопросы? Звони!

Станция переливания крови Калининградской области: (4012) 21-55-41;

Горячая линия: (4012) 92-48-08.