Коронавирус в Калининграде, последние новости на 19 ноября 2020 года

В Калининградской области побил очередной антирекорд - 161 случай ковида за сутки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининградской области сева побит антирекорд: за минувшие сутки выявлен 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, один калининградец скончался. При этом выздоровели за сутки 130 человек.

Общее число выявленных случаев ковида в Калининградской области составило таким образом 9415.

Больше всего заболевших среди индивидуальных предпринимателей и иных работающих – 45 случаев. Также значительное число заболевших среди медицинских работников - 29 (на 10 человек больше, чем вчера). Кроме того, в числе инфицированных - 10 пенсионеров, 17 безработных, 13 работников транспортной отрасли, в том числе водителей автобусов и кондукторов, 13 сотрудников образовательных учреждений, семь учащихся, три студента, два ребенка возрастом до двух лет.

Статистика от 19 ноября. Фото: Яндекс

Как сообщили в региональном оперштабе, у 29 заболевших диагностирована пневмония, у 117 – заболевание протекает в форме ОРВИ.

По данным оперштаба, по состоянию на вторник, 17 ноября, в области на COVID-19 обследовано 343 562 человека. С начала пандемии умерли 109 человек, выздоровели 6089 человек.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остается 2747 человек.