Новый сити-менеджер Елена Дятлова: Вся моя жизнь связана с Калининградом

16 ноября Елена Дятлова была назначена на должность главы администрации Калининграда. Фото: Александр Подгорчук

Начать интервью с Еленой Дятловой, которая 16 ноября была назначена главой администрации Калининграда, избавившись от неприятной приставки «и.о.», я решил с главного:

- Елена Ивановна, почему вы идете в мэры? Зов сердца или партия сказала «надо»?

Елена Ивановна ответила вопросом на вопрос:

- Вы здесь родились?

- Нет, но я тут с первого класса. Точнее, с 1981 года.

- Отлично. Нас потомки назовут ровесниками. Я пошла в первый класс в 1980-м. Родилась в Светлогорске, а в 11-месячном возрасте переехала в Калининград. Так и запишите: «Дятлова Елена Ивановна – это потомственная калининградка с 11-месячного возраста». С тех пор не уезжала из Калининграда. Поэтому мои самые первые воспоминания - об этом городе, надеюсь, и последние будут тоже. Вы спрашиваете, почему мэр? А почему бы и нет. Мне поступило предложение, я в правительстве отработала уже 10 лет, серьезный срок. Я люблю вызовы, и считаю, что к моим 47 годам у меня достаточно опыта и квалификации, чтобы попытаться сделать что-то новое и при этом не навредить городу Калининграду, этому живому организму. Я прекрасно понимаю, что сегодня на посту мэра я должна буду реализовать социотехнический проект. Сначала мы с вами строим школы, дороги, парки, а потом эти построенные объекты меняют сознание людей. Тут такая философия.

- Недавно мне попалась статья о том, что у человека, когда он доходит до 40-45 лет, образуется некий психологический вакуум. Он достиг стратегических целей, вырастил детей, посадил дерево, возможно, построил дом, а дальше, не знает, что делать. Как относитесь к такой проблеме?

- Алексей, скажите, вы счастливый человек?

- В целом да.

- Что для вас счастье?

- Любимые люди, работа, на которую ходишь с удовольствием. Как у всех, наверное.

- Я, скорее всего, тоже счастливый человек. Для меня формула счастья простая: у меня живы и здоровы родители, которые тоже живут в этом регионе. У меня есть взрослая дочь, ей 28 лет, которой я горжусь. Со мной рядом любимый мужчина, мой муж, мы вместе уже 30 лет, я всегда чувствовала и чувствую его поддержку. И еще у меня есть большие цели и маленькие конкретные дела, буквально на каждый день. И так получилось, что у меня на всех этапах жизненного пути были и маленькие цели, и большие дела, поэтому мне как-то удалось заполнить тот вакуум, который образовывается, как вы говорите, к сорока годам. Выросли дети, закончился какой-то этап жизни, и ты вроде бы не понимаешь, чем будешь заниматься… Но, может быть, поэтому жизнь предоставляет новые возможности, чтобы ты не останавливался. Бросает новые вызовы и ставит новые сложные задачи. У меня это по большому счету четвертое место работы, и сейчас, в администрации Калининграда, я вижу новые вызовы, это новая для меня сфера деятельности, которая, надеюсь, будет также достаточно успешной.

- Вы долго думали после того, как вам поступило предложение возглавить администрацию Калининграда? Не было ли страшно?

- Моим предыдущим местом работы было министерство по развитию инфраструктуры в областном правительстве. Основные вопросы, связанные со строительством инфраструктуры, с организацией транспортного сообщения, были закрыты. Понятно, что есть дальнейшие планы по развитию, но они решаемы и понятны. Это отлаженная вертикаль власти, четко выстроенный механизм реализации. Я всегда говорю, что в жизни все всегда происходит своевременно, и предложение возглавить администрацию Калининграда было как раз тем, что не позволило скатиться в рефлексию о том, что же я буду делать дальше. Я подумала: неужели у меня самые амбициозные вещи остались в прошлом? Нет. Поэтому больших раздумий и сомнений не было.

Елена Дятлова призналась, что больше всего в Калининграде любит дождь, скульптуру "быков" и хомлинов. Фото: Александр КАТЕРУША

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА

- Что для вас Калининград, кроме того, что это родной город?

- Встречный вопрос: что вы любите в Калининграде?

- Ну, тут можно долго рассказывать…

- А я люблю в Калининграде дождь, «быков» и калининградских хомлинов.

- «Быков» - это скульптуру «Борющиеся зубры»?

- Да. Это навскидку.

- Интересный выбор. Даже дождь вам нравится?

- Да, очень люблю дождь. Это не погода, это состояние души. Когда ты выходишь на улицу, тебе нужен зонтик. И таким образом ты можешь отгородиться от всего мира. А дальше под свой зонт ты можешь кого-то пустить, когда вы идете вместе. Ведь это высшая степень доверия – дать возможность твоему спутнику идти рядом с собой. Поэтому дождь – это хорошо. Но можно, конечно, говорить и о других вещах, которые нравятся в Калининграде, поверьте, их немало. Я ходила здесь в 12-ю школу, я оканчивала Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, вернее, я поступала в институт, а выпускалась уже из университета.

- 12-я школа это где?

- Это между улицами Песочной и Богдана Хмельницкого. В советские времена рядом был валютный магазин.

- «Альбатрос».

- Абсолютно верно. До 14 лет я жила в доме, который выходил окнами на проспект Калинина, на парк, который сейчас называется Южный, а раньше – имени 40-летия ВЛКСМ. Мы там собирали каштаны и желуди. Я проходила практику на бандарно-тарном комбинате. Я бегала смотреть фильмы и мультфильмы в кинотеатр «Октябрь», но чаще - в дом культуры тарного комбината, потому что это было дешевле, стоило 10 копеек. Ходила в шахматно-шашечную школу, которая располагалась в подвале одного из домов на улице Багратиона. Посещала библиотеку на улице Богдана Хмельницкого. Это история, связанная с Калининградом. Точно так же, как и институт и все, что было дальше. Я не уезжала никогда из Калининграда.

- Помните, как район ваш назывался? Неформально?

- Ой, столько районов было – «База», «Камвал», «Вашингтон»… Когда мне исполнилось 14, родители получили квартиру на улице Фрунзе, это как раз «База», я потом ездила в ту же 12-ю школу, не стала переводиться. Раньше зимы были морозные, помните же? И трамвай, бывало, не идет, и ты бежишь в школу пешком – через Московский проспект, через остров, через мосты...

- А сейчас где живете?

- Тоже в Ленинградском районе, на улице Юрия Гагарина.

Трамвай в Калининграде останется, пообещала Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

ПРО ТРАМВАЙ И БРУСЧАТКУ

- Вы упомянули трамвай, это такая популярная калининградская тема. У вас остались теплые воспоминания, а какое мнение о современности – нужен ли Калининграду трамвай?

- Калининградский трамвай – один из самых первых в России. Вопрос – буду ли я тем главой, который убьет калининградский трамвай? Нет. Но необходимо определиться, как к нему относиться. Либо как к культурно-историческому объекту, либо как к средству, которое сегодня может в полной мере участвовать в работе общественного транспорта. Это два совершенно разных подхода. Если мы говорим, что трамвай сегодня - это полноценный элемент транспортной системы города, то значит должно быть переобустройство трамвайных путей, закупка новых трамваев, прокладывание трамвайных линий в новые жилые микрорайоны – для того, чтобы они действительно стали эффективными. Если трамвай – это культурный проект, то тот маршрут, который у нас остался, он единственный, мы приводим его в порядок, что тоже требует немалых средств, и говорим, что это история. И относимся так же, как к домам культуры, к библиотекам и так далее, то есть не требуем экономической эффективности. Это два разных подхода.

- И на каком из них остановиться?

- Я считаю, что тут надо спрашивать мнение калининградцев и самое главное смотреть доходную часть бюджета, потому что сегодня трамвай – это очень большие капитальные вложения.

- Первый вариант – это априори очень дорого, денег при нашей жизни не хватит, может быть стоит вообще его отбросить?

- Отбрасывать ни в коем случае нельзя. Нужно смотреть, где можно сделать выделенные линии. Чтобы этот проект стал экономическим. Это та работа, которую необходимо нам всем жителям Калининграда пройти и определиться. Это такой же философский вопрос, как брусчатка. Думаю, вы спросите: «А калининградская брусчатка это что»?

- Да, что думаете про брусчатку?

- А вы что думаете?

- Мне нравится. Я езжу на автомобиле, по асфальту мне, конечно, приятнее ездить. Но готов потерпеть, потому что брусчатка – это наша фишка. И в городах России ее почти не осталось.

- Калининград – это 995 километров дорог, при этом 13 процентов из них – брусчатка. Здесь невозможно единоличного решения, это будет неправильно. Мне хотелось бы иметь открытое публичное обсуждение и учет мнений жителей Калининграда. Нужна ли брусчатка, например, на проспекте Мира или на улице Тельмана? Однозначно брусчатку необходимо убирать там, где она является препятствием для пересечения перекрестков, как это уже сделано на улице Багратиона. Все остальное – это учет мнения жителей. Но не огульно – вы за брусчатку или нет, а конкретно. Вот, например, страшная брусчатка, которая находится на перекрестке проспекта Победы и улицы Кутузова, она нужна? Разве это брусчатка? То есть ту нужно смотреть каждую конкретную ситуацию.

В исторических районах города брусчатка должна быть обязательным элементом ландшафта. Фото: Александр КАТЕРУША

ПРО ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

- Вероятно, на Тельмана она лишняя, но маленькие улочки в Центральном районе с красивой старинной архитектурой достойны брусчатки. Представьте, каково это для туристов.

- А вообще, Калининград должен быть комфортным для туристов или для жителей?

- Для жителей в первую очередь, но про туристов мы тоже не должны забывать.

- Это правда. Но нужно понимать еще одну вещь. Мы сегодня очень стеснены доходной частью бюджета. Это как в семье – вы можете хотеть многого, но живете по тем доходам, которые есть у вас. Хочу повторить, что отношусь к Калининграду как к живому организму. Город – это не просто дороги, точки освещения, площади, здания, это люди, которые здесь живут. Это сложный объект для управления. Когда мы говорим про планы, мы понимаем, что бюджет – это тот документ, который по-настоящему определяет истинные цели любой деятельности.

- Ставит рамки.

- Нет! Определяет истинные цели. Они определены только в законе о бюджете. Любой управленец может сколь угодно долго рассказывать, что он за развитие экологического транспорта и так далее, но если в законе о бюджете нет статьи на приобретение этого транспорта, то все остальное - пустые разговоры. Только закон о бюджете определяет истинные приоритеты. Поэтому бюджет Калининграда, который принимался, социально ориентированный, там 62 процента расходов на социалку. Бюджет был сформирован не мной, я не делала кардинальных изменений, считаю это неправильным – работала команда. Поэтому в случае появления тех или иных задач будем корректироваться в 2021 году. Но первой задачей мне бы хотелось максимально наполнить доходную часть.

- Как, интересно, учитывая, мягко говоря, непростую экономическую ситуацию?

- Согласна, это достаточно сложная задача в текущих условиях. Мы сегодня живем в тех доходах, которые получаем от работающих предприятий. И, несмотря на то, что поддержка бизнеса – это мандат правительства, мы должны очень бережно относиться к предпринимателям. Иначе мы не получим НДФЛ, налог на имущество, налог на землю и так далее. В любом случае повышение доходной части – это самая актуальная задача. При этом будем смотреть на то, какие у нас есть резервы, где мы можем расширить план приватизации имущества, где нужно плотнее поработать с налоговыми органами, чтобы ликвидировать недоимки по налогам, которые есть у нас. И только когда мы сформируем доходную часть, можем говорить о расходной. И здесь, хочу подчеркнуть, немаловажным подспорьем является помощь правительства Калининградской области – субсидиями, субвенциями, бюджетными трансфертами. Ведь вы понимаете, что то большое строительство, которое мы видим сегодня в городе, невозможно за счет собственных доходных источников. Нужно понимать: налогов и сборов, которые идут в местный бюджет слишком мало для нашего комфортного счастья. Как угодно к этому можно относиться, но это факт.

Посадка платановой аллеи возле Дома Советов. Фото: Александр КАТЕРУША

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

- Вы сказали про комфорт. И, насколько я понимаю, «комфортный город» - одно из ключевых положений вашей стратегии. Это так?

- Это так. Я никогда не думала так много про Калининград, как в последний месяц. Кое-что мне удалось сделать на предыдущем месте работы, особенно в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Это реконструкция дорожной сети города, строительство новых улиц на Октябрьском острове, Восточная эстакада, завершение строительства Второго эстакадного моста, который упирался в дом на Московском проспекте, реконструкция Высокого и Деревянного мостов и так далее. Это делалось при моем непосредственном участии, и я этот вопрос хорошо понимаю. Таким город Калининград я знала и знаю. А вот сегодня по-другому смотрю на город. Сегодня я вижу в нем историческую часть, центр, застроенный панельными домами, новые кварталы на Аксакова и на Сельме. Вижу большой дисбаланс даже в социальных объектах. Так я на город никогда не смотрела.

- Дисбаланс в чем?

- Если вы живете на Сельме или на Артиллерийской, это значит, что ваши дети пойдут в школу, где есть бассейны, большие актовые залы, новое оборудование и так далее. А вот дети старенькой 12-й школы, как ходили в нее, так и будут ходить. И там не будет бассейна, не будет новых классов химии и так далее. Это не значит, конечно, что они получат худшее образование. Но дисбаланс такой существует.

- Интересную вещь вы подметили.

- Да, я сама стала по-другому смотреть на город.

- Я подумал о том, что чиновники постоянно отчитываются: здесь новая школа, тут новый садик. А старые как-то обновляются? Я тоже учился, понятное дело, в старой школе и думаю, там сегодня мало что изменилось. Парты, доска, мел…

- Нет, там изменилось, там будет ремонт, там будут учителя, стандарт образования одинаков. Но материальная база разная. Я так много вопросов себе еще не задавала, как сейчас, и один человек ответить на них не в состоянии. Вот взять вопрос реновации. Нужна ли Калининграду реновация? Может, нужна реновация не пятиэтажек, а социальных объектов? Может быть, такая нам нужна реновация? Надо думать и думать об этом.

А у новых школ, я вам скажу, есть другая проблема. Мы сделали современную школу, но школа - это ведь не классы, а коллектив. И нужно найти золотую середину, чтобы обеспечить то, что мы называем образованием. Чтобы был баланс между материальными вещами и качеством образования. Вот.

О БЫВШИХ МЭРАХ

- Что самое важное возьмете от предшественников?

- В один из первых дней на новом рабочем месте я попросила показать перечень объектов, которые строились при предыдущих главах. И когда я начала читать, что было построено и реконструировано, поняла масштабы проделанной работы. Александр Георгиевич Ярошук. В то время делалось очень много инфраструктурных вещей, которые сегодня как будто бы не видны. Это газификация, прокладка коллекторов, реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. И перечень, поверьте, огромный. Знаете, эта невидимая работа позволяет нам сегодня рассуждать о зеленых насаждениях, о благоустройстве скверов и площадей, о подсветке зданий. Если бы этой работы не было, мы бы говорили сегодня про коллекторы и про газификацию. А мы сегодня про это почти не говорим. Этот огромный пласт был заложен раньше.

Алексей Николаевич Силанов очень много сделал для работы социальных учреждений. Мы имеем новые детсады и школы. Выделены деньги для дооснащения кабинетов, чтобы дети могли получать более качественное образование. Это все было заложено. И это правильные вещи, они живут. Кто бы ни был главой, он будет продолжать эти правильные вещи. Вот вам пример. Когда-то было принято решение о строительстве шестиполосного Северного обхода. Оно принималось при одном губернаторе, продолжалось при другом. Кто бы там ни был, он обречен достраивать Северный обход. Невозможно прерваться, запущен необратимый процесс. Такие же необратимые процессы начинают жить самостоятельно, независимо от личности управленца. Потому что население уже не потерпит возвращения. В Калининграде запущены многие необратимые процессы, главное не снизить темп и добавлять новое.

Один из первых выездов Дятловой в новой должности - в школу. Чиновники и депутаты проверили, как детей обеспечивают горячими завтраками. Фото: Александр Подгорчук

О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ

- Вас называют жестким руководителем. Вы можете всех «построить», добиться выполнения поставленной задачи. Как относитесь к такой оценке?

- Мне кажется, для руководителя важны несколько вещей. Первое – это слушать и слышать. Второе – это умение принять решение. Третье – обеспечить контроль за выполнением этого решения и добиться результата. Если где-то есть нарушение цепочки, мы не придем к конечному результату. На предыдущем месте работы мне приходилось больше работать с мужчинами, с ними, признаюсь, работать проще. В мэрии, если брать социальный блок, очень много женщин. Мужчины менее эмоциональны, женщины – более нежные существа. Но когда мы на работе, у меня нет разделения по гендерному принципу. Люди делятся на тех, кто хочет работать и не хочет. Кто вкладывает в это душу и тот, кто относится к работе как к неприятной, но необходимой обязанности. Кто пытается изменить что-то вокруг себя и на тех, кто считает, что если в трудовом законодательстве прописано, что работа до 18:00, то в это время закрывается дверь в кабинет и выключается телефон. В этом случае работники не делятся на мужчин и женщин. Должен ли быть руководитель жестким? Наверное, да. Потому что сегодня люди оценивают тебя не за твой богатый внутренний мир, а за тот результат, который ты можешь обеспечить.

- Кадровый состав мэрии сильно обновится?

- Я буду менять кадры. Фамилии пока не могу назвать, кто уйдет, потому что это покажет только работа. Необходимо формировать команду единомышленников, профессионалов, которые будут работать на благо Калининграда. Потому что один в поле не воин. Ты можешь как угодно рано приходить на работу, как угодно поздно с нее уходить, но если ты один, если только ты окрылен какой-то идеей, ты не сможешь ничего сделать. Ты должен заразить своим безумием всех остальных. Когда ты безумен один – это шизофрения, а когда вы одержимы вместе – это командная работа, которая приносит результат.