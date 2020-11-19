Наталья Сибирева - о ситуации в Холмогоровке: Выгоднее проложить железную дорогу по тем участкам, где нет прав третьих лиц

Во вторник на общественные слушания пришли около 200 жителей Холмогоровки. Фото: Иван МАРКОВ

Утром в четверг 19 ноября на сайте правительства Калининградской области, наконец, появилась реакция на общественные слушания в Холмогоровке, которые чуть было не закончились трагедией. Напомним, во вторник, 17 сентября, один из жителей поселка сел за руль автомобиля и протаранил им своих же односельчан. К счастью, никто не погиб, однако несколько человек оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба, губернатор Антон Алиханов поручил подготовить обращение в Министерство транспорта Российской Федерации. В нем правительство региона ходатайствует о том, чтобы при проектировании железной дороги были учтены интересы жителей поселка Холмогоровка, и чтобы трасса прошла вне границ этого населенного пункта.

- Строительство железнодорожной трассы входит в перспективные планы Минтранса России на 2030-2040 годы, и их реализация будет зависеть, в том числе, от возможности выделения средств из федерального бюджета, - заявила в четверг 19 ноября вице-премьер Наталья Сибирева. - Она проектируется с целью обеспечения грузоперевозок к планируемому к строительству глубоководному порту в Янтарном. Данная трасса была указана в схеме территориального планирования Калининградской области, которая утверждалась в 2017 году. При подготовке проекта генерального плана Зеленоградским городским округом, который был утвержден в июне 2019 года, прохождение железной дороги было изменено самостоятельно разработчиками генплана, и муниципалитет это принял.

При этом, по словам Сибиревой, в новой схеме, которую Минтранс прислал в правительство, эта железнодорожная трасса проходит в обход населенного пункта. То есть, дома жителей Холмогоровки пострадать не должны.

Наталья Сибирева. Фото: Правительство Калининградской области

Наталья Сибирева подчеркнула, что на прошлой неделе эта схема Министерства транспорта Российской Федерации, где указано, что трасса не проходит через земельные участки, была направлена активным жителям Холмогоровки.

- Отмечу также, что на схеме обозначено примерное отображение трассы, - добавила вице-премьер. - В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в схеме территориального планирования не указывается точное прохождение трассы. Ее реальное расположение будет определено при проектировании, в процессе которого будет анализироваться экономическая составляющая. Понятно, что выгоднее проложить дорогу по тем участкам, которые свободны от прав третьих лиц, потому что тогда не нужно будет тратить бюджетные средства на выкуп имущества у собственников.

Проект строительства железной дороги будет опубликован в официальных источниках и с ним вскоре смогут ознакомиться жители Холмогоровки.

Напомним, присутствовавшие на общественных слушаниях чиновники администрации Зеленоградского района, а также представитель правительства Алена Пабула так и не смогли объяснить жителям поселка, почему был изменен Генплан, и где именно будет проложена железнодорожная ветка.

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За несколько минут до тарана в Холмогоровке, где во вторник 17 ноября проходили общественные слушания, корреспондент «Комсомолки» успел пообщаться с жителями. Напомним, слушания были посвящены изменениям в муниципальный генплан. Согласно этим изменениям, новая ветка железной дороги должна пройти по домам и по природному парку, который жители сумели отстоять еще весной 2016 года. На протяжении всего собрания холмогоровцы ставили свои подписи под требованием направить дорогу за границами поселка и отстаивали Генплан версии 2017 года (подробности).

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17 ноября в поселке Холмогоровка Зеленоградского района примерно с 14:00 у заброшенного здания штаба 43-й армии начал собираться народ. На 15:00 были назначены общественные слушания, посвященные изменениям в муниципальный генплан. Согласно этим изменениям, новая ветка железной дороги должна пройти прямо по домам и по природному парку, который жители сумели отстоять от жадных застройщиков еще весной 2016 года. Еще до прибытия представителей администрации народ был накачан негативом из-за того, что власти говорили одно (что железная дорога пойдет по полям вокруг поселка), а схемы в открытых источниках публиковали совершенно другие (подробности).