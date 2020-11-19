Потеря «нюха», ватные ноги и дурные сны: калининградцы рассказали о первых симптомах коронавируса

Вторая волна коронавируса разошлась и пока не думает успокаиваться. В четверг в Калининграде был поставлен очередной рекорд по числу инфицированных. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все началось с носа

Ольга Кинжакова, Светлогорск:

- Первые два или три дня у меня была заложенность носа, но без насморка, и температура 37,2. На четвертый день при температуре 37,5 пропали обоняние и вкус, а к вечеру поднялась до 38,5.

На следующий день пыталась сбить парацетамолом, но она снижалась до 37 с половиной и через некоторое время возвращалась на прежнюю отметку. Начались сильные головные боли.

Кашель появился на пятый или шестой день. Он усиливался при физических нагрузках: стоило наклониться или присесть, как я задыхалась от кашля. Тогда же сделанная флюорография показала воспаление нижней доли правого легкого, и меня положили в больницу в Пионерском. Там я пролежала с 21 по 26 октября. И после того, как пришел результат анализа, подтвердивший коронавирус, меня перевели в Калининградскую инфекционную больницу, на Фрунзе.

Там уже врач сказал мне, что коронавирус редко ограничивается одним легким и быстро переходит на оба. Вскоре так и случилось – я получила двустороннюю пневмонию. В больнице на Фрунзе я пролежала до 31 октября, и еще до 6 ноября меня долечивали на Баранульской.

Резко подскочила температура

Сотрудник силовых структур (нельзя называть имя):

- Где-то в ночь на 17 октября, это была суббота, у меня резко подскочила температура – 39,5. Никаких симптомов до этого не было вообще. И такая температура у меня держалась в течение недели. В понедельник я был у врача, сделали КТ (поражение легких было двусторонним, где-то 25-30%), и уже во вторник меня положили в госпиталь. Каждый день температуру пытались сбить уколами и таблетками, это помогало часов на пять, а потом снова начинался сильный жар. Несмотря на то, что я практически не двигался, вскоре появилась одышка, а кашля не было вообще. Приходилось постоянно пользоваться кислородом, чтобы продышаться. В один день пробил холодный пот, и стало очень плохо. Интересно, что обоняние и вкус не пропадали.

Через неделю мне сделали повторную КТ, и оказалось, что легкие поражены уже на 80% - меня срочно отправили в реанимацию. Несколько дней я был обездвижен, так как меня подключили к каким-то капельницам. В общей сложности, в госпитале я провел 22 дня. Сейчас дома на больничном, к службе пока временно не годен, потому что без одышки могу пройти 150-200 метров. Через месяц должны сделать контрольную КТ.

Такая ломотааа!

Марина Леонидова, Калининград:

- В первый день осенних каникул у меня ни с того, ни с сего заболела старшая дочь. Ни насморка, ни кашля, только температура. И то – не выше 38 . И горло спокойное.

На следующий день она как огурец, но точно такая же картина с младшей, тоже школьницей.

На третий день школьных каникул обе мои красавицы веселятся, зато я места себе не находила. Ломало все тело. И такая голова… Тяжело ее держать!

Героически готовлю ужин, и вдруг ловлю себя на мысли, что запаха гречки, которая вот, булькает перед моим носом, не чую…

- Дети, - кричу. – Вспоминайте! Когда у вас температура была, запахи «слышали»?

- Мы не проверяли, - дети меня рассмешили своей честностью.

Так, в какой-то странной ломке я «ушла» в ночь. В пять утра проснулась от дурного сна. Чушь какая-то снилась. Даже рассказывать стыдно. И тут до меня дошло – а не измерить ли мне температуру? 37, 2 С. Ну это же детский сад, а не температура!

Вот так я и болела. Невысокая температура, заложенность носа, потом добавился кашель.

Коронавирус подтвердился у меня, детей сказали – на карантин. Из-за довольно средненького течения болезни в больницу ехать нас никто не заставлял. Приходили из поликлиники, наблюдали нас.

Отшибло обоняния

Ольга Купцова, Калининград:

- Мы с мужем заболели одновременно, - рассказывает Ольга. - И потому для нас большая загадка: или я с работы принесла эту заразу (у нас в коллективе заболел сотрудник), или мы так «результативно» пообщались с друзьями. Случайно встретили их, когда гуляли у моря в Зеленоградске. Я еще тогда подумала, зачем надевать маску, мы же на улице общаемся, на расстоянии. Столько свежего воздуха!

- Дальше – еще интереснее, - продолжает Ольга. – Вот что значит – каждый организм переносит болезнь по-разному. У мужа все началось с жалоб на слабость, апатию, безволие. Хочет пойти в магазин, а ноги ватные, даже страшно шаг сделать – вдруг упадет.

А у меня – классическое начало. Отшибло обоняние. Резко. Как будто кто-то рычаг повернул и выключил такую функцию. У мужа есть одеколон, который мне жутко не нравится своим резким и очень навязчивым запахом. Я решила протестировать на этом флаконе. Нюхаю коробку. Ноль. Достала флакон из коробки. Ноль. Сняла крышку, закрыла глаза, поднесла к носу, близко-близко. Еле-еле до меня долетел запах.

Дальше – температура, чуть позже кашель. С мужем лечились дома, врачи приезжали с поликлиники. Могу одно сказать – так странно и неприятно я еще ни разу не болела. Берегите себя!

Как будто в легком дырка

Наталья (фамилию отказалась называть), Калининград:

- Мои первые симптомы такие: течь из носа (не унять, как вода из открытого крана), диарея, а потом ощущение такое странное. Вдыхаю воздух, и кажется, что в легком – дырка. Не могу надышаться!

Лежала в больнице 14 дней.

ОФИЦИАЛЬНО

Какие признаки заболевания врачи относят именно к ковиду

Часто наблюдаемые симптомы:

- повышение температуры тела, сухой кашель, утомляемость.

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

- различные болевые ощущения, боль в горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.