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Общество

Врач из Калининграда стала «Женщиной года» по версии модного журнала

Екатерина Круглик ведет проект по поддержке девушек, ставших жертвами домашнего насилия
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Екатерина Круглик.

Екатерина Круглик.

Фото: Предоставлено организаторами

Калининградка Екатерина Круглик, главврач и пластический хирург сети клиник VIP Clinic, стала "Женщиной года 2020" по версии журнала "Glamour". В этом году премия была социально направлена и выбор пал на тех женщин, которые "меняли мир вокруг себя, вдохновляли и делали жизнь лучше". Одной из таких оказалась Екатерина, которая запустила благотворительный проект для помощи женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия. Цель была восстановить здоровье и внешность девушек.

- Я инициировала этот проект, потому что тема домашнего насилия очень актуальна. В России много женщин, которые попадают в эту непростую ситуацию. В обществе эта проблема замалчивается, что неправильно. Мы собирали заявки по всей стране, нам написали около 100 женщин из разных городов России, которым требовалась пластическая операция после домашнего насилия, - рассказывает Екатерина «Комсомолке».

В итоге выбрали двух участниц. Как рассказала Екатерина, одна героиня была подвержена психологической травле со стороны ее молодого человека по поводу ее лишнего веса. Девушка страдала хронической депрессией и даже наблюдалась у психиатра. Хирург Сергей Круглик выполнил операции по коррекции объемов, по восстановлению внешности.

- На вторую девушку молодой человек оказывал не только психологическое воздействие, но и физическое. Он затушил об нее сигарету, волосы вспыхнули, были страшнейшие ожоги с серьезными последствиями и осложнениями. Ей провели операции по восстановлению тканей. Обе участницы счастливы, - говорит Екатерина Круглик.

Сложные операции и комплекс косметологических процедур, позволили девушкам не просто вернуться к нормальной жизни, а снова поверить в то, что каждая из них по-настоящему прекрасна.

Все это сделали на благотворительной основе, бесплатно.

По мнению хирурга, домашнее насилие – большая социальная проблема и серьезное испытание для каждой жертвы. Калининградка убеждена, что если есть возможность помочь хотя бы одной из женщин, это нужно сделать!

Сегодня «Glamour» продолжает поддерживать благотворительный проект и принимает заявки от женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помощи врачей косметологов и пластических хирургов.

КСТАТИ

Это уже не первая благотворительная акция, в которой участвует Екатерина Круглик. Ранее в Калининграде реализовали проект «Дети неба» по поиску семей для ребят из детских домов и совместный проект с фондом Ксении Безугловой, который поддерживает маленьких пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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