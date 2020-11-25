Калининградцам с COVID-19 начали выдавать бесплатные лекарства

Бесплатные препараты могут выдавать и в приемных покоях стационаров, если пациенту, которого доставили на исследование, не была показана госпитализация. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заболевшим коронавирусом и ОРВИ жителям Калининградской области, находящимся на амбулаторном лечении, начали выдавать бесплатные лекарства. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном правительстве.

В начале ноября область получила более 38 млн рублей на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов. Уже подписаны контракты на 36 млн рублей, остальные контракты находятся на стадии заключения. Также областные власти дополнительно выделили 10 млн рублей на покупку лекарств.

«Поставки в регион будут осуществляться в несколько этапов. Уже поступила первая партия препаратов, которая отгружается в больницы для выдачи больным. Среди препаратов – таблетированные лекарственные средства, сиропы от кашля и капли для носа», - отметили в пресс-службе правительства.

Как пояснили в минздраве, амбулаторные пациенты с подтвержденным коронавирусом методом ПЦР-тестирования, то есть с помощью взятия мазка из носоглотки, получают препараты на дому по показаниям. Больные ОРВИ и пневмониями обеспечиваются лекарствами либо на дому при посещении врача, либо на приеме у врача-терапевта в поликлинике. Бесплатные препараты для амбулаторного лечения могут выдавать и в приемных покоях стационаров, если пациенту, которого доставили на исследование, не была показана госпитализация. Все лекарственные средства выдаются строго под роспись.

«Врач, выезжая на дом, уже имеет в своем арсенале набор препаратов, которые он должен выдать пациенту под роспись, – пояснила врач-терапевт филиала Городской больницы №3 на Наталья Пивовар. – После осмотра больного в зависимости от его состояния доктор решает, выдать ему только противовирусный препарат или добавить еще и антибактериальный».