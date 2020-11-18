В Калининграде обрушилась часть стены башни Врангеля

В среду обвалилась часть стены башни Врангеля. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде снова происшествие на объекте культурного наследия. В среду, 18 ноября, произошло частичное обрушение на тротуар кирпичных зубцов на башне Врангеля. Все произошло в четвертом часу дня. Сотрудница пресс-службы правительства области Лада Астикас тут же написала в своем аккаунте в фейсбуке, что ситуация находится под контролем "надежного товарища" Антона Федосова.

Федосова, являющегося руководителем ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» корреспондент «Комсомолки», застал на месте. Он руководил рабочей бригадой, загружавшей груду кирпичей и крупных обломков в строительную тачку.

- Дело в том, что эта башенка, - указал Федосов на разрушенный элемент, - была закрыта щитами, и мы даже не видели, что там. По всей вероятности, предыдущий собственник просто зашил это все листами деревоплиты и свалил кирпич, как попало. Ничего не было закреплено.

Рабочие торопливо устраняют последствия обрушения. Фото: Иван МАРКОВ

К счастью, во время камнепада никто из прохожих не пострадал. Бизнесмену, эксплуатирующему здание, просто повезло, что кирпич посыпался в среду, а не в субботу или воскресенье, когда под стенами башни собираются продавцы блошиного рынка. Ровно на том месте, где сейчас кирпичные глыбы вмяли плитку в землю, обычно стоит столик с антиквариатом.

К слову, Антон Федосов жаловался на предыдущих владельцев башни и раньше. Например, в сентябре этого года он заявил журналистам, что его предшественники «перед уходом забили канализацию».

На этом снимке 2016 года башенка еще целая. Фото: Иван МАРКОВ

Напомним, в начале осени руководитель «Кластера янтарной промышленности» обещал разделить памятник архитектуры на несколько зон. Во внутреннем дворе, по его словам, должен появиться конференц-зал под куполом, выполненном в виде цветных сот. На первом этаже он планировал разместить выставку последних достижений производителей янтарной отрасли и показ готовых изделий. А в сводчатых залах собираются оборудовать коворкинги, фотолабораторию и геммологический центр вместе с мультибрендовым бутиком.