Партия "Новые люди". Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые люди» открыла отделение в Калининградской области. И сейчас ее представители формируют актив, проводят встречи с калининградцами и подбирают кандидатов в депутаты Госдумы на выборы осенью 2021 года.

Партия "Новые люди". Фото: партия "Новые люди"

- По субботам мы устраиваем дни открытых дверей партии, - рассказывает руководитель калининградского отделения «Новых людей» Сергей Золотарев. – Также открыли образовательное пространство для активных жителей области, которые хотят попробовать свои силы в политике.

В Калининграде представительство «Новых людей» находится на улице Геологической, 1. Также здесь работает телефон, по которому можно узнать о том, как вступить в партию, как участвовать в акциях калининградского отделения и многое другое - 8-916-724-95-00. О свои проектах представительство партии рассказывает и в соцсетях.

На сегодняшний день партия «Новые люди», которая была образована в марте 2020 года, представлена уже более чем в 60 регионах страны. На выборах в сентябре этого года партия набрала около 8% голосов в Рязанской, Костромской, Калужской и Новосибирской областях. А в Томске избирателей. отдали за нее более 15 процентов голосов.

Партия "Новые люди". Фото: партия "Новые люди"

Кстати, цель партии – это обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержка малого бизнеса и самозанятых, бережное отношение к окружающей среде.- 39% людей в России выступают за перемены, за развитие. Это данные ВЦИОМ, - говорит председатель лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – А к думским выборам 2021 года мы предполагаем, что эта цифра может быть больше 50%.