Участник шоу «Голос» Илья Хвостов, переболев коронавирусом, записался в волонтеры

Илья рассказал, что лечение проходил дома и всерьез волновался за свое здоровье. Были основания: в детстве певец перенес четыре операции. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский певец, участник шоу «Голос», Илья Хвостов объявил о готовности помогать пострадавшим от COVID-19. Музыкант сам недавно переболел коронавирусом и говорит, что прекрасно понимает оказавшихся в беде земляков.

- Я на себе испытал это необычное и очень тяжелое заболевание. Мне повезло – не было тяжелой формы. Но пять дней у меня была дикая слабость. Температура как будто под 40, а на деле была пониженная. Голова кружилась, пропало обоняние. Очень странные ощущения, - вспоминает Илья.

Артист говорит, что лечение проходил дома и всерьез волновался за свое здоровье. Илья с младенчества страдает пороком сердца, еще в детстве перенес четыре операции. Переживал, что могут быть последствия и осложнения. Но все обошлось.

«Я снова на коне! – пишет он в Инстаграме. – Я готов помочь, в силу своих возможностей, нуждающимся и пострадавшим от COVID-19.

Музыкант согласен оказать транспортные услуги (может, нужно кого-то отвезти в больницу или наоборот), привезти продукты на дом, найти медикаменты, вынести мусор или просто пообщаться, поддержать добрым словом.

- Сейчас сложное время для всех. Бывает, что кому-то нужно просто помочь добрым словом. И это тоже важно! Мне многие пишут, спрашивают совета. Я рассказываю про симптомы, медикаменты, алгоритм действия при заболевании. Надеюсь, вселяю людям позитивные мысли, - говорит Илья.

В первую очередь музыкант готов позаботиться о людях, которые не выходят из дома, находятся на самоизоляции с самого начала пандемии.

- Это не то, чтобы жест доброй воли ради хайпа. Делаю это, чтобы люди поняли, что сейчас не время разделяться на лагеря. А наоборот объединяться, в том смысле, что нужно помогать друг другу, поддерживать морально, – говорит музыкант.

И мы добавляем к его словам – главное это соблюдение социальной дистанции и использование масок!

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Стань волонтером и ты!

Напомним, во время весенней волны коронавируса Илья Хвостов, оставшись без концертов и корпоративов, временно работал курьером.

Теперь он подумывает примкнуть к волонтерам. Сейчас как раз объявили о наборе добровольцев проекта взаимопомощи «Мы вместе». Работает «горячая линия» по приему заявок. Нужны волонтеры от 16 лет для работы в штабе и от 18 лет для доставки продуктов и лекарств.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

Телефоны: +7 (981) 456-01-25, 21-45-26.