Жители Северо-Запада предпочитают вложения в недвижимость

Эпидемия коронавируса привела к тому, что каждый четвертый житель Северо-Запада начал копить деньги. Таким образом, общая доля тех, кто формирует финансовую подушку безопасности, достигла 59% и в ближайшее время продолжит увеличиваться. Ведь еще 35% жителей региона заявили, что не копят деньги, но уже хотят начать это делать.

Таковы основные результаты федерального опроса, проведенного ПАО Банк «ФК Открытие» в том числе в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Западного федерального округа с населением свыше 100 тыс. человек.

При этом наилучшим способом преумножить накопления жители Северо-Запада считают вложения в недвижимость. Как один из наиболее доходных инструментов накопления и инвестиций их отметили 46% респондентов, опрошенных банком в макрорегионе (опрос предусматривал возможность выбора не только одного варианта). На втором месте – с долей 38% оказалась конвертация в иностранную валюту, на третьем – хранение денег на банковском депозите (29%). Примечательно, что в Москве и Московской области депозиты, напротив, заняли первое место по популярности, с результатом 41%, тогда как вложения в недвижимость оказались на втором месте (32%), а на третье место заняли инвестиции в рынок ценных бумаг (28%). А вот к криптовалюте и москвичи, и жители Петербурга и других регионов Северо-Запада практически одинаково равнодушны. Как инструмент накоплений ее выделили из общего числа опрошенных лишь 2% и 3% соответственно. При этом, в целом по России доля доверяющих криптовалюте составляет 6%.

Конкретная цель накоплений имеется у 41% жителей СЗФО, в Москве и Московской области ее имеют 28% респондентов, тогда как в целом по России этот показатель равняется 35%.

Примечательно, что 24% опрошенных жителей Северо-Запада и жителей московского региона признались, что в конце месяца остаются без свободных средств. До 10% доходов располагают 27% жителей СЗФО и 32% жителей Москвы и Московской области. Суммой в 10-25% от доходов оперируют на конец месяца 21% жителей СЗФО и 28% москвичей. При этом больше 25% доходов остается неистраченной у 9% жителей Санкт-Петербурга и других городов Северо-Запада и у 3% жителей Москвы и Московской области.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.