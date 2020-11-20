Почему советские газеты начинали читать с конца

31 декабря 1952-го. Большая Почтовая ныне – улица Космонавта Леонова. А ресторан «Балтика» превратился в… Стоп, это уже будет реклама. Фото: Архив автора

Сегодня она вездесуща и бесконечна, настырно врывается в нашу жизнь летом и зимой, в будни и в праздники. Сидишь порой перед экраном, и то ли фильм смотришь, то ли паузы рекламные. А ведь еще не так уж и давно все было совсем иначе…

Впрочем, удивляться нечему. Нынче у нас общество потребления, девиз нашего времени – «Обогащайтесь!» Без рекламы никуда. А раньше-то мы коммунизм строили. И главными тогда считались отнюдь не материальные ценности.

Такими были первые иллюстрированные калининградские объявления. 1949 год. Фото: Архив автора

Такими были первые иллюстрированные калининградские объявления. 1949 год. Фото: Архив автора

Тем не менее даже самые стойкие строители коммунизма нуждались не только в лозунгах, не одним идейным духом жили. Потому имелась в СССР и реклама. Правда, было ее мало, и она радикально отличалась от современной. Это при капитализме реклама – двигатель торговли. Порой – любой ценой. Провокация на грани фола, откровенная пошлость. Все сойдет, лишь бы зацепило, лишь бы купились – и купили.

Один из важнейших символов советской поры. Впрочем, хорошая кирза, как и золото, всегда в цене. Фото: Архив автора

При социализме товары и услуги рекламировались по-деловому, спокойно, ненавязчиво. Зачастую даже слишком ненавязчиво. Нормой было напечатать мелким шрифтом колонку «Требуются», а вокруг расставить в том же невыразительном стиле: «Вклады в облигации выгодны вам и государству», «Новое поступление в магазин тканей», «Не забудьте поздравить с 7 Ноября родственников и знакомых, воспользуйтесь услугами телеграфа»… Увидев подобное, нынешний пиар-специалист презрительно сморщится: кладбище рекламы! Однако это сегодня мы избаловались. Чуть что: какая безликая реклама, глазу не на чем задержаться! Раньше же ничего, и «кладбище» работало. Причем не хуже всех этих навороченных глянцевых красот. Ну да, другого-то не знали, сравнить не с чем было. Вот и напрягались, вчитывались, искали нужное.

Многие же и вовсе начинали читать газеты с конца, где в те времена публиковалась информация на коммерческой основе. Там царила не партийная, а обычная жизнь. Там всегда можно было почерпнуть что-то любопытное. Скажем, узнать о том, что знакомая, оказывается, возбудила дело о расторжении брака с мужем. А большую статью на первой полосе о надоях наверняка прочло меньше народа, нежели «слепое» объявление на задах: «Ушла корова, красно-пестрой масти, спина белая, ростом небольшая. Знающих просьба сообщить по адресу: ул. Орудийная, д. 38».

Чтобы купить авто, скопить нужную сумму было недостаточно. Требовалось еще долго стоять в очереди. Так, может, пока взять машину напрокат? Фото: Архив автора

Нет, была у нас и другая реклама, не хуже, чем на загнивающем Западе. Например, такая всем известная классика, как «Летайте самолетами Аэрофлота!». Но это было не разумное вложение денег, а, скорее, пижонство. Ибо на чем еще граждане Страны Советов могли летать, кроме как на самолетах «Аэрофлота»? Не говоря о том, что авиабилеты были тогда доступны большинству и разлетались без рекламы. Так что порой их не просто покупали, а по блату доставали, переплачивая…

И все же в жизни должно быть место празднику. Вот и в нашей провинции рекламодатель иногда замахивался на большее, раскошеливаясь на художественное оформление. Реклама эта была такой же черно-белой, как все местные тогдашние газеты. Однако казалась ярким пятном, выделялась на общем фоне, бросалась в глаза. Впрочем, судите сами – сегодня мы предлагаем вам небольшой экскурс по калининградской рекламе 1940-х – 1970-х.

Эти консервы, появившиеся в конце 50-х, уже вскоре не нуждались в рекламе – их и так разметали с прилавков. Фото: Архив автора

КСТАТИ

Спецвыпуск за две копейки!

12 января 1973-го в местных киосках «Союзпечати» появилась необычная для тех времен новинка – первый номер еженедельного иллюстрированного рекламно-информационного приложения к газете «Калининградская правда».

Та первая ласточка выглядит робким птенчиком на фоне нынешних рекламных ястребов. Даже там реклама оставалась по-советски скромной. Тем не менее это был прорыв. В Союзе тогда такое можно было встретить в Москве, Ленинграде да у нас в Прибалтике, испытывавшей тлетворное влияние загнивающего Запада.

Что же было в том самом первом номере? Служба быта предлагала пользоваться услугами фабрики ателье «Индпошив» и бюро Горсправки. Универмаг «Маяк» проинформировал о новых поступлениях товаров. Магазин «Дары моря» и Калининградский рыбоконсервный комбинат презентовали только что разработанные продукты – пасту «Океан» и «Крилевое масло». Также там можно было познакомиться с карточками «Спортлото» нового образца, узнать, как их заполнять и где они продаются. Еще имелись раздел объявлений об обмене квартир и программа передач телевидения и радио на будущую неделю.

И за все это – всего две копейки!