Коронавирус в Калининграде, последние новости на 20 ноября 2020 года

За сутки ковидом заболели 173 человека, выздоровели 326. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу в Калининградской области в очередной раз был побит антирекорд по суточному числу зараженных коронавирусной инфекцией граждан. По сообщению оперативного штаба, было выявлено 173 случая. При этом выздоровели за сутки 326 человек. Общее число выявленных случаев ковида в нашей области составило таким образом 9588.

Больше всего заболевших среди индивидуальных предпринимателей и иных работающих – 48 случаев. Также значительное число заболевших среди медицинских работников - 27 (на 2 человека меньше, чем вчера). Кроме того, в числе инфицированных - 30 пенсионеров, 17 работников транспортной отрасли, в том числе водителей автобусов и кондукторов, девять работников торговли, шесть сотрудников образовательных учреждений, семь учащихся, два студента, шесть безработных.

Статистика за 20 ноября. Фото: Яндекс

Как сообщили в региональном оперштабе, у 37 заболевших диагностирована пневмония (вчера было 29), у 113 – заболевание протекает в форме ОРВИ.

По данным оперштаба, по состоянию на пятницу, 20 ноября, в области на COVID-19 обследовано 346 969 человек. С начала пандемии умерли 109 человек, выздоровели 6415 человек.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остается 2731 человек.