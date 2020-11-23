Коронавирус в Калининграде, последние новости на 23 ноября 2020 года

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По состоянию на 00 часов 23 ноября в Калининградской области выявлено 9 960 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии обследовали 343 455 человек, 6684 человека выздоровели, умерли 109, остаются под медицинским наблюдением 3 580 человек.

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За минувшую неделю в регионе COVID-19 подтвердился у 990 человек .Среди них - 160 пенсионеров, 158 медицинских работников, 62 сотрудника образовательных учреждений, 44 школьника, 11 студентов и 8 воспитанников детских садов.