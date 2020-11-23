«Я так боюсь, что сдаю тест на коронавирус каждую неделю»

Необходимости постоянного обследования на новую коронавирусную инфекцию нет, уверяют санитарные врачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде горячая линия регионального Роспотребнадзора работает в будни. Жители Калининграда активно звонят, а сотрудники ведомства стараются ответить всем. Вот несколько типичных вопросов…

О страхе заболеть

- Я очень боюсь заразиться коронавирусом, поэтому сдаю тест в частной лаборатории каждую неделю. Как часто нужно обследоваться, чтобы не пропустить заболевание?

- Необходимости постоянного обследования на новую коронавирусную инфекцию нет, - объяснили в региональном Роспотребнадзоре. - Если у вас появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции, к которым относится и COVID-19 (кашель, насморк, повышенная температура, потеря обоняния, вкуса и др.), нужно вызвать врача на дом для принятия специалистом решения о вашем обследовании (в первую очередь с учетом нахождения в группе риска по развитию тяжелой клинической формы заболевания). На сегодняшний день самой эффективной и доступной защитой от заражения остается ношение масок в местах массового пребывания людей, дистанцирование и дезинфекция.

Почему ставят ОРВИ

- У меня насморк, кашель, температура 37,4 С. Вызвала врача из поликлиники, который поставил диагноз ОРВИ и не назначил обследование на коронавирус. Что мне делать, а вдруг у меня коронавирус?

- В данной ситуации основания для назначения вам обследования на новую коронавирусную инфекцию отсутствуют, - ответили в управлении. - При оказании медицинской помощи врач диагностировал ОРВИ, назначил соответствующее лечение и дату следующего посещения. В последующем, в случае возникновения медицинских показаний, решение о необходимости Вашего лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию примет врач.

Когда коллега болен…

- У коллеги на работе, с которым сидим в одном кабинете, коронавирус. Обнаружили три дня назад. В офис он не ходит, но я продолжаю работать. Я контактный? Как обо мне узнает Роспотребнадзор и когда со мной свяжется? Коллега говорит, что из Роспотребнадзора еще ему не звонили.

- При поступлении в Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области экстренного извещения о случае заболевания человека новой коронавирусной инфекцией, а затем донесения в Управление Роспотребнадзора, будут организованы противоэпидемические мероприятия: определены границы очага и круг контактных с заболевшим, - разъяснили порядок специалисты. - Все лица, входящие в близкий круг контактных по месту работы, подлежат изоляции по месту жительства на срок 14 дней с даты последнего контакты с заболевшим (по постановлению уполномоченного должностного лица Управления) и медицинскому наблюдению с лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию. В данном случае отбор проб биологического материала для исследования у лиц, контактировавших с больным COVID-19, проводится по предписанию Управления работниками медицинских организаций на 8 - 10 календарный день медицинского наблюдения, а в случаях появления клиники заболевания, сходной с COVID-19 - незамедлительно.

Маску - детям!

- Сотрудник торгового центра не пропустил меня с ребенком в продуктовый зал, так как ребенок был без маски. С какого возраста дети должны находиться в маске в общественном месте?

- Согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски, - прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре. - Эта рекомендация сформулирована исходя из соображений безопасности, с учетом общих интересов ребенка, а также способности детей соблюдать правила ношения масок при минимальной помощи со стороны.

Решения о необходимости ношения масок детьми в возрасте 6–11 лет должны приниматься с учетом определенных критериев (происходит ли в районе проживания ребенка широкомасштабная передача инфекции; способен ли ребенок безопасно и правильно пользоваться маской; возможность надлежащего контроля со стороны взрослых и выдачи ими указаний ребенку по надеванию, снятию и безопасному ношению масок и др.).

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте от 12 лет и старше пользоваться масками на одинаковых со взрослыми условиях.

И нет перевода на дистант!

- В классе, куда ходит мой сын, ученик ранее заболел коронавирусом. Дети продолжают очное обучение. Почему никого не обследуют и не переводят на дистант?

- Перевод класса на дистанционную форму обучения зависит от конкретной ситуации и, в частности, от даты последнего контакта заболевшего ребенка с одноклассниками, - пояснили в ведомстве. - Если ребенок заболел по контакту с родственником, например, родителями, находившись при этом в изоляции дома и не посещал школу более 14 дней, то одноклассники не считаются контактными. В такой ситуации класс продолжает очное обучение и не подлежит обследованию.

ВАЖНО

Куда звонить?

- «Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Калининградской области по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией:

8 (4012) 53-69-42 (линия работает в будние дни с 10:00 до 16:00 часов).

- Круглосуточная «горячая линия» Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800-555 49 43 (звонок бесплатный из любой точки страны, линия многоязычная).