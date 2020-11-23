Переломы, сотрясения, внутренние гематомы: какие травмы получили участники слушаний в Холмогоровке

У одной из пострадавших - множественные переломы и травма коленного сустава. Фото: Иван МАРКОВ

История с общественными слушаниями в Холмогоровке, где один из жителей сел в автомобиль и задавил больше десятка своих односельчан, продолжает развиваться. Сейчас холмогоровцы собирают деньги на лечение пострадавших, которых, как оказалось, даже больше, чем сообщалось ранее.

ОТТОЛКНУЛА КОЛЯСКУ

Полный список получивших ранения различной степени тяжести корреспонденту «Комсомолки» озвучила жительница поселка Оксана Купцова.

- Всего я насчитала 12 пострадавших, из которых 8 – это жители поселка, - говорит Купцова. – Среди приезжих: депутат ЛДПР, оператор и корреспондент «Каскада», а также водитель «Нивы» от администрации - его в тот же день увезли с сердечным приступом в кардиоцентр. Как их здоровье, мы не знаем, потому что поддерживаем связь только с жителями Холмогоровки.

Некоторых с места аварии в больницу увозили родственники до приезда «скорой». Фото: Иван МАРКОВ

Оксана назвала двоих жителей, получивших легкие травмы. Среди них оказалась и она сама:

- Меня машина задела по касательной. Получается, успела я отпрыгнуть и чисто машинально оттолкнула от себя коляску. К счастью, ребенок (мальчику год и три месяца) не пострадал, хотя коляска вся была грязная, и ее сейчас вправо ведет. В итоге, отделалась ушибами мягких тканей бедра и голени, а также ссадинами на кистях рук и ушибом правого предплечья. Также легкие травмы (ушибы мягких тканей бедра, голени и предплечья) получила Ирина В., 1960 года рождения. Нас на месте осмотрела бригада «скорой помощи», от госпитализации мы отказались в связи с эпидобстановкой в больницах, но в протоколе ДТП мы есть. Собственно, нам врачи сами посоветовали не ехать в больницу. Но сегодня я все равно пойду в поликлинику, потому что у меня начала болеть спина.

НАЗНАЧЕНЫ ОПЕРАЦИИ

Шесть человек, попавших под колеса кроссовера, получили куда более серьезные ранения. Мы публикуем список пострадавших со слов Оксаны Купцовой (оперативный комментарий минздрава по этому вопросу «Комсомолка» получить не смогла), по этическим соображениям не указывая фамилии:

- Валерий П., 1967 года рождения. Мужчина провел сутки в реанимации. У него перелом голени, травма позвоночника, сотрясение мозга, разбита челюсть, многочисленные гематомы, ссадины, ушибы, рассечение правой брови и гематома правого глаза. Находится в БСМП в ожидании операции.

- Валентина Я., 1952 года рождения. Женщину отвез в БСМП ее сын еще до прибытия «Скорой помощи». Перелом локтевого сустава правой руки, трещина голени, перелом коленного сустава (через год, по словам врачей, потребуется его замена).

- Алена И., 1968 года рождения. Травма коленного сустава, двойной перелом большой берцовой кости, оскольчатый перелом малой берцовой кости. На 23 ноября у нее была назначена операция в БСМП.

- Александр З., 1975 года рождения. Тупая травма грудной клетки, перелом ребра, ушиб мягких тканей бедра, осаднение кистей рук и лица. Находится на домашнем лечении, ухаживает жена Светлана.

- Зоя К., 1953 года рождения. Перелом лобной тазовой кости и перелом тазобедренного сустава. Лечится дома, получив первую помощь в БСМП. Врачи советуют провести два месяца в постели.

- Людмила Ш., 1964 года рождения. Раздроблен коленный сустав. Лечится в БСМП. На 23 ноября была назначена операция.

Этих двоих мужчин от смерти спасла железная лестница, в которую врезалась машина. Фото: Иван МАРКОВ

У пострадавших, по словам Оксаны Купцовой, масса проблем. У одного из госпитализированных дома остался 9-летний сын- мужчина воспитывает ребенка один. Сейчас с мальчиком сидит старший, 25-летний сын пострадавшего. Соседи предложили помощь, но дети пока от нее отказываются, утверждая, что справляются.

СОБИРАЮТ ПОМОЩЬ

Тем временем, жители Холмогоровки объявили сбор средств по поселку на лечение и реабилитацию пострадавших. Пока собрали около 50 тысяч рублей.

- Впереди у нас еще суды. Жители хотят подать иск и на того мужчину-автомобилиста, и на администрацию Зеленоградского района, поэтому нам сейчас еще и адвокат нужен, - продолжает Купцова. – А сегодня как раз идем в прокуратуру писать заявление по поводу халатной организации слушаний.

Водитель «взбесившейся» машины после происшествия давал противоречивые показания. Фото: Иван МАРКОВ

К слову, у жителей Холмогоровки до сих пор нет единой версии произошедшего. Кто-то действительно поверил, что пожилой автомобилист перепутал педали, кто-то думает, что он сделал это специально или на нервной почве. Сам же организатор ЧП еще на месте происшествия давал полицейским противоречивые показания. По одной из версий он «перепутал педали», а по другой «машина перестала слушаться».

- Мужчина пока никаких извинений пострадавшим не принес, - добавляет Купцова.

Если наши читатели также желают помочь пострадавшим, то это можно сделать с помощью денежного перевода на карту Сбербанка. Номер карты 5469400990647708 (Сергей Законов).

ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ

«Будет взята на контроль парковка автомобилей во время слушаний»

17 ноября, через несколько часов после автомобильного тарана, администрация Зеленограсдкого горолдского округа сообщила, что в будущем «примет дополнительные меры при организации публичных слушаний».

- Слушания организовываются в полном соответствии с требованиями законодательства, в соответствии с которыми не нужно оповещать о мероприятии полицию и другие службы и обеспечивать охрану, - заявили чиновники. - Однако из-за ЧП в поселке Холмогоровка будут приняты дополнительные меры. В частности, будет взята под контроль ситуация с парковкой автомобилей. Администрация округа обращается ко всем участникам слушаний с просьбой не парковать автомобили непосредственно у мест проведения слушаний.

В конце пресс-релиза администрация сообщила, что «желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате инцидента».