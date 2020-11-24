Калининградский друг Прилучного: Во время драки в клубе Павел не был пьян

Илья Васильев подружился с Прилучным на съемках сериала «Преступление». Фото: Instagram.com

Появляются новые подробности громкой истории с актером Павлом Прилучным. Напомним, он был госпитализирован в Москве с многочисленными травмами головы, которые получил, находясь в Калининграде.

Калининградский бизнесмен Илья Васильев, который подружился с Прилучным на съемках сериала «Преступление» несколько лет назад, рассказал «Комсомолке» некоторые детали произошедшего.

- Мы общались с Павлом в 12 ночи пред операцией по WhatsApp, обменивались голосовыми сообщениями. Он сказал лишь, что все нормально, чтобы я не переживал, что здоровье стабильное, что готовится к операции, - вспоминает Илья. - Действительно, драка в клубе «Завод» была. Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция. Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу.

Васильев отмечает, что в момент конфликта Павел был в клубе не один. Но с кем был – уточнять не стал. По предварительной информации в клуб актер пошел со своим тренером по боксу и водителем.

По одной из версий Ильи, Прилучный мог поехал в клуб, чтобы посмотреть локацию для съемок фильма «В клетке 2», поскольку сам является продюсером проекта.

- В некоторых СМИ я прочитал, что нас вместе побили в гей-клубе. Это неправда. Во-первых, мы нормальные мужики. Я не толерантен к геям. Во-вторых, я не был с Павлом. Я вообще не был в клубе «Завод» ни разу. А последние четыре года по клубам и барам не хожу – поменялись интересы с рождением ребенка. Как в этом месте оказался Павел, и что там действительно произошло, предстоит выяснить правоохранительным органам. Возможно, его кто-то туда позвал, кто-то пригласил. Но это лишь мои личные догадки, - говорит Васильев.

По словам калининградцп, Прилучный в момент драки не был пьян:

- Он был абсолютно трезвый. Это совершенно точно, это подтвержденный экспертизами факт. Обо всем, что мне известно по этому делу, я сказал полицейским, когда меня, как друга Павла, опрашивали по этому факту в ходе первоначальной проверки. Дело находится на контроле у руководителя регионального УМВД.

Пока не совсем понятно, как без Прилучного, который играет главную роль в фильме «В клетке 2», будут дальше снимать картину. Не исключено, что продюсеры примут решение о переносе съемок, ведь снять все сцены с дублером не получится.

Известно, что пока съемочная группа продолжает работу. В понедельник, например, снимали в казино «Собрание», а в социальных сетях висят объявления о наборе актеров на съемки 26 ноября.

Еще до инцидента с Прилучным, планировалось, что работа над созданием «В клетке 2» продлится в Калининградской области до Нового года.

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