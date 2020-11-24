Калининградские моржи обнаружили в Преголе огромный разлив нечистот

15 спортсменов решили проплыть вокруг островов Канта и Октябрьского, а это аж 15 километров в 6-7-градусной воде. Фото: Александр Подгорчук

В минувшие выходные любители зимнего плавания из клуба «Янтарные моржи» впервые отважились на заплыв по Преголе в самом центре Калининграда. Отважились – потому что вода в реке в черте города, мягко говоря, не совсем чистая. В этом и состояла задача – привлечь внимание властей и общественности к экологическим проблемам Преголи.

15 спортсменов решили проплыть вокруг островов Канта и Октябрьского, а это аж 15 километров в 6-7-градусной воде!

Так вышло, что именно из-за нечистот спортсменам пришлось корректировать маршрут. Неподалеку от спорткомплекса «Юность», у гостиницы, они проплыть не смогли, ведь в том месте уже много лет в реку выходит канализационный сток. Нечистоты текут в Преголю круглосуточно и круглогодично, вне зависимости от силы ветра или обилия осадков.

- Этот прямой канализационный сток! - говорит руководитель клуба «Янтарные моржи» Кирилл Порошин. - Там стоит пятно коричневого цвета, запах жуткий. А сейчас не жара! Разлив этот метров на сто. Мы планировали там плыть, но поняли, что находиться в воде в том месте просто небезопасно. Пловца мы вынужденно поднимали на борт катера, чтобы миновать это грязное пятно, а после он снова сошел в воду и продолжил заплыв.

Не считая этого момента, все прошло гладко. Моржи, сопротивляясь сильному ветру и течению, смогли обогнуть остров Канта, доплыть до Берлинского моста, затем по каналу и дальше – вдоль набережной Трибуца выйти в город.

- Чем ближе к черте города, тем вода становится хуже. Заметили еще проблемное место – выход в Преголю реки Лесной, где тарный комбинат, в районе улице Запорожской. Я как раз там плыл и там тоже стоял неприятный запах. Этот сток, конечно, летом сильнее ощутим, и мутное пятно там приличное. Все прекрасно знают, что вся гадость выходит в Преголю, - рассказывает Кирилл.

Руководитель клуба считает, что тренировки в Преголе надо продолжать.

- У нас есть планы на будущее. Надеемся, что прошедшее мероприятие станет отправной точкой и нас еще ждут различные тренировочные заплывы и соревнования на воде Преголи. Только это будет возможно, если улучшить экологию и качество воды в городе. Так мы будем способствовать развитию спорта в регионе, привлечению туристов, – сказал Кирилл Порошин.