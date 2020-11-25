Коронавирус в Калининграде, последние новости на 25 ноября 2020 года

. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 00 часов 25 ноября в Калининградской области зарегистрированы 10 335 случаев COVID-19. Обследованы 356 554 человека, 6921 человек выздоровели, умерли 111, остаются под медицинским наблюдением 2344 человека. За минувшие сутки случаи заболевания подтверждены в 15 муниципалитетах.

. Фото: Яндекс

Региональное правительство выделило 56,8 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Постановление опубликовано на портале правовой информации. Медики получат по 35 тысяч рублей, средства выделены из резервного фонда правительства.

Более 300 пациентов с коронавирусом в Калининграде освоили специальную дыхательную гимнастику. С октября респираторный тренинг с успехом применяют в инфекционном стационаре с COVID-19 Областного центра специализированных видов медицинской помощи. Такая гимнастика позволяет улучшить дыхательную функцию, эластичность ткани легких. По словам главного врача центра на улице Барнаульской Татьяны Задоркиной, уже самые первые занятия позволили существенно увеличить сатурацию (насыщение) крови кислородом. Так, до занятия этот показатель у пациента мог составлять 91 процент, а всего через полчаса уже 93, что, несомненно, очень значимо. Пациенты отмечали, что после каждой тренировки им становилось легче дышать и чувствовали они себя намного лучше. Многие и после выписки продолжают такой тренинг в домашних условиях, так как он совершенно не сложный.