Баночки из-под анализов и рентгеновские снимки: под Калининградом обнаружили свалку медицинских отходов

Такую картину можно наблюдать возле поселка Орловка Гурьевского района. Фото: Правительство Калининградской области

Тонны мусора обнаружены в поселке Орловка Гурьевского района недалеко от предприятия «БалтЭКОсервис», занимающегося переработкой пластиковых отходов. На найденном складе под открытым небом месяцами стояли железные бочки с неизвестным содержимым, лежало битое стекло, ртутные лампы, рентгеновские снимки, мешки с использованным пластиком, емкости с шприцами, баночками из-под анализов. Часть мусора, судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, была закопана, а часть сожжена.

Помимо пластиковых отходов под открытым небом стоят и железные бочки с непонятным содержимым. Фото: Правительство Калининградской области

Как сообщил «Комсомолке» министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, проверка по факту обнаружения свалки началась в отношении нескольких предпринимателей, владеющих земельными участками, на которых разместились горы мусора.

- По ситуации в поселке Орловка в отношении компании «Марс» возбуждено дело по статье «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности, - рассказал Ступин. - В рамках этого дела вынесено определение о назначении экспертизы для выяснения всех обстоятельств дела.

Также, по словам министра, административные расследования осуществляются в отношении других собственников участка (граждане Копылов В.Г. и Можаев И.В.).

- Мы пока еще никого не привлекли в ответственности, но у нас возбуждены административные расследования, собирается информация, будет проводиться отбор проб почвы, - сообщил подробности расследования начальник департамента окружающей среды и экологического надзора Константин Одноочко. - Также там есть нарушения в водоохраной зоне реки Гурьевка. Как только у нас будет полный объем информации, мы будем принимать процессуальное решение.

Одноочко добавил, что пока не знает, кто будет в дальнейшем заниматься историей со свалкой. Дело могут дорасследовать специалисты министерства, либо структуры Росприроднадзора или Россельхознадзора.

- Пока там предварительно есть нарушения в области обращения с отходами и водного законодательства, - добавил начальник департамента. - По фотографиям, предоставленным нашими инспекторами, на которых я видел в том числе разобранные шприцы, не понятно, очищены медицинские отходы или не очищены. Класс опасности нам еще предстоит доказать.

К слову, в Региональном союзе переработчиков «Комсомолке» сообщили, что представители компании «БалтЭКОсервис» не состоят в союзе и «не пытались выйти с ним на связь».

КСТАТИ

Самое «страшное» наказание - штраф

В ноябре 2017 года в поселке Тростники Правдинского района в заброшенном здании экологи обнаружили горы токсичного мусора. С этим вопиющим случаем разбирались и сотрудники природоохранной прокуратуру, и министерства природных ресурсов и экологии.

В марте 2018 года в поселке Константиновка Гурьевского района обнаружена несанкционированная свалка строительного мусора.

- Свалка достигла внушительных масштабов – это несколько гектар строительного и бытового мусора. Для определения класса опасности отходов и степени их вредного воздействия на окружающую среду будут приглашены специалисты, которые проведут исследования с отбором проб, - рассказал тогда глава министерства Олег Ступин.

Министр тогда пообещал, что свалку ликвидируют за счет средств нарушителя или собственника земельного участка.

Но самое «страшное» наказание для тех, кто вот так - масштабно мусорит, - штраф.