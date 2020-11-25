Банк «Открытие»: почти половина жителей СЗФО планируют увеличить личные доходы

В следующем году 47% жителей СЗФО планируют увеличить свои личные доходы, а 44% – нарастить объемы накоплений. При этом 47% рассчитывают найти новые источники доходов, а 36% – новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного ПАО Банк «ФК Открытие»*.

Значимыми финансовыми планами жителей Северо-Запада на будущий год являются также накопление денег на крупную покупку (28%) и погашение кредита (27%). Открыть собственный бизнес подумывают только 6% респондентов, это самый низкий показатель в стране. В целом по России доля тех, кто планирует запустить собственное дело, составляет 10%.

Лишь 6% жителей региона планируют оформить в будущем году ипотеку. Ниже результат только на Дальнем Востоке (5%). В Москве и Московской области ипотечные планы строят 9% респондентов.

Одной из самых важных целей в 2021 году жители СЗФО назвали поиск новой работы – ее собираются искать 36%. Это наивысший результат в стране. Для сравнения наименьшая доля респондентов, собирающихся искать новую работу в 2021 году, в Сибири (23%) и на Урале (24%).

Влияние пандемии на планы жителей региона сильнее всего сказалось в том, что 47% собираются искать новые источники доходов, а 41% придется ограничить путешествия и перелеты. 23% респондентов придется отложить крупную покупку, а 18% – тратить больше средств на медицинские нужды.

Лишь 13% жителей СЗФО планируют стать в новом году богаче, тогда как в целом по стране доля оптимистов составляет 16%. А вот стать беднее опасаются 23% респондентов, при средней доле по стране – 20%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 20-23 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.