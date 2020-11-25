Бюджет-2021: На какие дороги и садики Калининград потратит деньги

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На заседании городского совета Калининграда в среду, 25 ноября, депутаты во втором и третьем чтении приняли бюджет города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Общая сумма доходов на будущий год – 15,76 млрд рублей. Из них 54 процента это собственные доходы муниципалитета, оставшиеся 46 процентов - финансовая помощь из областного и федерального бюджетов.

СОЦИАЛКА В ПРИОРИТЕТЕ

Как рассказал председатель горсовета, глава города Андрей Кропоткин, бюджет социально ориентирован и большую часть расходов направят на социальную сферу.

- Главная миссия – повысить уровень жизни калининградцев. В основу проекта бюджета лег базовый вариант социально-экономического прогноза, - сказал Кропоткин и отметил, что в 2020 году бюджет города недополучил от 450 до 500 млн рублей.

В 2021 году ожидается значительный рост собственных доходов – на 478 млн рублей больше, чем сейчас. Дефицит запланирован в сумме 18,8 млн рублей. На 2022 и 2023 годы бюджет Калининграда сформирован без дефицита.

Уже известно, что 88 процентов расходов придется на реализацию муниципальных программ. В лидерах по объему финансирования стоит программа развития системы образования –8,2 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в 2021 году планируется построить три детских сада - на улицах 3-ого Белорусского фронта, Новгородской и Мариенко- и дополнительные корпуса существующих садиков на улицах Орудийной и Коммунистической. Всего в городе появятся 1035 дополнительных мест для малышей.

Продолжится и строительство школы на улице Рассветной на 1725 мест, а также начнется строительство дополнительного корпуса школы №50 на Каштановой Аллее – там будут учиться 900 детей.

На бесплатное питание для школьников направят 105, 4 млн рублей

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ

На развитие дорожно-транспортного комплекса Калининграда направят 2,3 млрд рублей.

Отремонтируют:

улицу Карташева;

улицу Катина;

улицу Рассветную;

улицу Генерала Лучинского (неподалеку от Артиллерийской);

улицу Павлика Морозова;

улицу Автомобильную;

улицу Транспортную;

улицу Судостроительную;

улицу Баумана (от дома № 24 до дома № 42);

улицу Ген. Раевского;

улицу Колхозную;

улицу Сызранскую.

На капремонт тротуаров заложили 52 млн, еще 12,3 млн рублей - на замену 26 остановочных павильонов. Власти обещают начать, помимо прочего, строительство пешеходного моста через Преголю в районе спорткомплекса «Юность».

ДВОРОВ - БОЛЬШЕ

По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 7 дворовых территорий. Как сказал Андрей Кропоткин, еще 2-3 двора будут добавлены, выделят дополнительные деньги. Комитет городского хозяйства до 30 ноября принимает от управляющих компаний заявки на благоустройство на 2022 -2024 годы.

Около 315 млн руб. направят на территории общего пользования: очистку Летного озера и притока реки Голубой в Чкаловске; реконструкцию скверов на улице Соммера, Киевской, Фрунзе и Сиреневого сквера в Центральном районе.

РАССЕЛЕНИЕ ДОМОВ

На расселение домов, признанных аварийными в 2014 году, потратят 211 млн рублей. Планируется расселить 6 домов, жилищные условия улучшат 273 человека.