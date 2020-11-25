Директор парка «Виштынецкий»: Жители путают охотничью стрельбу со звуком погрузки камней

Сообщения о стрельбе в Роминтской пуще стали появляться в конце октября. Фото: Иван МАРКОВ

В конце октября жители Краснолесья и соседних поселков сообщали в соцсетях, что в природном парке «Виштынецкий» время от времени можно услышать ружейную стрельбу.

«Роминтская пуща сегодня гудит, - писал на своей странице в Фейсбуке 26 октября директор местного эколого-краеведческого музея Алексей Соколов. - Завтра на трассе не увидите ни одного инспектора, ибо мясо повезут добытчики. Пальба сейчас в Роминтской пуще. Местные псины, когда стреляют, замолкают».

На следующий же день Соколов опубликовал новый пост:

«Начало пятого утра. Выстрелы пугают. Богатые люди скоро спать пойдут. Отстреляли мясо в парке, в котором охота запрещена».

«Комсомолка» попросила прокомментировать эти сообщения директора природного парка Юрия Фещенко.

- Поселок Краснолесье не входит в территорию природного парка – граница его находился за поселком Краснолесье, - уточнил Фещенко. – В результате оперативной отработки данного вызова подтверждающих свидетельств браконьерской деятельности мы не нашли. За поселком Краснолесье функционирует самый крупный в Калининградской области карьер, где происходит добыча песчано-гравийных сыпучих материалов открытым способом. Периодически происходит сборка на территории месторождения крупных валунов. Когда их грузят в погрузчик, издается громкий металлический звук, похожий на выстрел. Такие случаи уже бывали на нашей памяти.

Что касается выстрелов, которые Алексей Соколов слышал в пять утра 27 октября, то, по словам Фещенко, проверять эту информацию должен охотовед.

- Рядом с поселком Краснолесье располагается общедоступное охотничье угодье «Гавриловское». Буквально в километре, - объяснил руководитель природного парка. - А государственный охотничий надзор на общедоступных территориях Калининградской области осуществляет «Калининградобллесохотуправление». В Нестеровском лесничестве есть охотовед, который также должен отрабатывать эту информацию.